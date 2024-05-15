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    Начальник петербургского «Организатора перевозок» покидает должность. Это учреждение заключает контракты с перевозчиками

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    Вадим Арсеньев оставит должность петербургского директора ГКУ «Организатор перевозок». Из транспорта он не уходит.

    По данным «Фонтанки», срок действующего трудового договора у Арсеньева истекает в конце текущей недели. Он не продлен. Собеседники издания утверждают, что, с высокой вероятностью, он останется в системе транспортного блока Смольного и его «подведов».

    «Организатор перевозок» — это учреждение, которое координирует работу общественного транспорта и со стороны города заключает контракты с перевозчиками. Новостной фон для ухода Арсеньева неблагоприятный: за последнее время произошло несколько резонансных происшествий, в которых были погибшие и пострадавшие. Последнее — падение в Мойку автобуса ООО «Такси», которое привело к семи жертвам. Однако источники «Фонтанки» говорят, что решение о кадровом перемещении Арсеньева плановое, он было принято несколько месяцев назад, до трагических событий.

    Вадим Арсеньев возглавляет «Организатор перевозок» с середины 2021 года. Именно на время его директорства выпало введение новой модели транспортного обслуживания — так называемая транспортная реформа, в рамках которой с улиц города исчезли маршрутки, а все автобусные маршруты распределили между пятью перевозчиками, включая «Пассажиравтотранс».

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    ТранспортОбщественный транспортСмольныйКадровые перестановки
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