Начальник петербургского «Организатора перевозок» покидает должность. Это учреждение заключает контракты с перевозчиками

Вадим Арсеньев оставит должность петербургского директора ГКУ «Организатор перевозок». Из транспорта он не уходит.



По данным «Фонтанки», срок действующего трудового договора у Арсеньева истекает в конце текущей недели. Он не продлен. Собеседники издания утверждают, что, с высокой вероятностью, он останется в системе транспортного блока Смольного и его «подведов».



«Организатор перевозок» — это учреждение, которое координирует работу общественного транспорта и со стороны города заключает контракты с перевозчиками. Новостной фон для ухода Арсеньева неблагоприятный: за последнее время произошло несколько резонансных происшествий, в которых были погибшие и пострадавшие. Последнее — падение в Мойку автобуса ООО «Такси», которое привело к семи жертвам. Однако источники «Фонтанки» говорят, что решение о кадровом перемещении Арсеньева плановое, он было принято несколько месяцев назад, до трагических событий.

