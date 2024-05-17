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    Феминистку Залину Маршенкулову заочно арестовали в России

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    Перовский районный суд Москвы заочно арестовал журналистку и феминистку Залину Маршенкулову. Ее обвиняют в публичном оправдании терроризма.

    Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал Маршенкуловой стражу на два месяца с момента ее фактического задержания или передачи российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

    Маршенкуловой выдвинули обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Поводом стали слова о погибшем в результате взрыва в кафе в Петербурге Владлене Татарском, опубликованные в телеграм-канале журналистки. Следствие считает, что в своих постах Маршенкулова оправдывала насильственные действия в отношении военкора.

    Об уголовном деле в отношении Маршенкуловой стало известно в начале апреля. МВД объявило ее в розыск. Сейчас журналистка находится не в России.

    Залина Маршенкулова стала широко известна после скандальной рекламы Reebok. Посты Маршенкуловой в Telegram в основном посвящены теме феминизма и политике. Недавно она высказывалась о теракте в «Крокус Сити Холле» в контексте спецоперации на Украине, а год назад выпустила статью о мизогинии, где в том числе защитила тогда еще подозреваемую в теракте на Университетской набережной Дарью Трепову (внесена в список террористов Росфинмониторинга) от нападок из-за ее откровенных фотографий в соцсетях.

    Ранее Трепова получила самый большой в истории современной России срок для женщин — 27 лет колонии. Прокуратура обжаловала приговор как излишне мягкий.

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