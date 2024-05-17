Феминистку Залину Маршенкулову заочно арестовали в России

Перовский районный суд Москвы заочно арестовал журналистку и феминистку Залину Маршенкулову. Ее обвиняют в публичном оправдании терроризма.



Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал Маршенкуловой стражу на два месяца с момента ее фактического задержания или передачи российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Маршенкуловой выдвинули обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Поводом стали слова о погибшем в результате взрыва в кафе в Петербурге Владлене Татарском, опубликованные в телеграм-канале журналистки. Следствие считает, что в своих постах Маршенкулова оправдывала насильственные действия в отношении военкора.