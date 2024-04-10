Феминистка из рекламы Reebok стала фигуранткой дела об оправдании терроризма

В отношении журналистки и феминистки Залины Маршенкуловой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости 10 апреля со ссылкой на источник.



Информацию подтвердила сама Маршенкулова в своем телеграм-канале «Женская власть». По данным РИА, именно посты в канале девушки стали причиной уголовного дела. Маршенкулова уточнила, что не удивилась такому исходу. Сейчас она находится на связи с адвокатами. Юристы пока не видели ее дело. Известно, что сама Маршенкулова сейчас находится не в России.

Baza пишет, что дело возбудили якобы из-за поста о гибели Владлена Татарского в результате теракта в Петербурге.