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    Феминистка из рекламы Reebok стала фигуранткой дела об оправдании терроризма

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    В отношении журналистки и феминистки Залины Маршенкуловой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости 10 апреля со ссылкой на источник.

    Информацию подтвердила сама Маршенкулова в своем телеграм-канале «Женская власть». По данным РИА, именно посты в канале девушки стали причиной уголовного дела. Маршенкулова уточнила, что не удивилась такому исходу. Сейчас она находится на связи с адвокатами. Юристы пока не видели ее дело. Известно, что сама Маршенкулова сейчас находится не в России.

    Baza пишет, что дело возбудили якобы из-за поста о гибели Владлена Татарского в результате теракта в Петербурге.

    Залина Маршенкулова стала широко известна после скандальной рекламы Reebok. Посты Маршенкуловой в Telegram в основном посвящены теме феминизма и политике. Недавно она высказывалась о теракте в «Крокус Сити Холле» в контексте спецоперации на Украине, а год назад выпустила статью о мизогинии, где в том числе защитила тогда еще подозреваемую в теракте на Университетской набережной Дарью Трепову (внесена в список террористов Росфинмониторинга) от нападок из-за ее откровенных фотографий в соцсетях.

    Ранее Трепова получила самый большой в истории современной России срок для женщин — 27 лет колонии. Прокуратура обжаловала приговор как излишне мягкий.

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