Автобус в Сланцах сбил маленького ребёнка, пострадали и пассажиры

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и юным пешеходом в Сланцах (Ленинградская область).



По данным ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло 16 мая около 11 часов на улице Ломоносова, 4. По предварительной версии, 7-летний мальчик выскочил на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, и его сбил автобус ПАЗ маршрута № 4 . Водитель, 40-летний мужчина, предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

