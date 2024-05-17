Автобус в Сланцах сбил маленького ребёнка, пострадали и пассажиры

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и юным пешеходом в Сланцах (Ленинградская область).
По данным ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло 16 мая около 11 часов на улице Ломоносова, 4. По предварительной версии, 7-летний мальчик выскочил на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, и его сбил автобус ПАЗ маршрута
Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. Медицинская помощь потребовалась и двум пассажирам автобуса:
«Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия», — отмечается в сообщении.