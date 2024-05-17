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    Самосвал упал на КАД, перекрыты две полосы из трёх

    Автобус в Сланцах сбил маленького ребёнка, пострадали и пассажиры

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    Три человека пострадали в ДТП с автобусом и юным пешеходом в Сланцах (Ленинградская область).

    По данным ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП произошло 16 мая около 11 часов на улице Ломоносова, 4. По предварительной версии, 7-летний мальчик выскочил на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, и его сбил автобус ПАЗ маршрута № 4. Водитель, 40-летний мужчина, предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

    Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. Медицинская помощь потребовалась и двум пассажирам автобуса: 71-летняя женщина и 60-летний мужчина упали при торможении. Травмы у них лёгкие, после оказания помощи их отпустили домой.

    «Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия», — отмечается в сообщении.

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