Атомный ценник: стало известно, во сколько обойдется покупателям российский электромобиль

Стоимость российского электромобиля «Атом» составит от 2,5 до 3,5 миллионов рублей и будет зависеть от рыночной динамики. Об этом сообщил 17 мая гендиректор компании-разработчика «Кама» Игорь Поваразднюк.
Окончательная цена «Атома» может варьироваться даже для тех, кто оформит на машину предзаказ — но такие заказчики смогут быстрее получить электрокар после начала серийного производства. Такое заявление Поваразднюка, сделанное в кулуарах форума «Россия — Исламский мир: «KazanForum 2024», приводит РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, «Атом» сможет разгоняться до 100 километров в час за 8 секунд, запас его хода — до 500 километров, по комфорту он будет соответствовать В классу. Длина авто составит 3995 мм, ширина — 1780 мм и высота — 1615 мм.
Ранее Центр энергосбережения Санкт-Петербурга выпустил прогноз, согласно которому количество электромобилей в городе вырастет за три года более чем в десять раз.