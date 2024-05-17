Атомный ценник: стало известно, во сколько обойдется покупателям российский электромобиль

Стоимость российского электромобиля «Атом» составит от 2,5 до 3,5 миллионов рублей и будет зависеть от рыночной динамики. Об этом сообщил 17 мая гендиректор компании-разработчика «Кама» Игорь Поваразднюк.

Окончательная цена «Атома» может варьироваться даже для тех, кто оформит на машину предзаказ — но такие заказчики смогут быстрее получить электрокар после начала серийного производства. Такое заявление Поваразднюка, сделанное в кулуарах форума «Россия — Исламский мир: «KazanForum 2024», приводит РИА Новости.