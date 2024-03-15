«С учетом динамики в дружественных странах». В Смольном объяснили, почему ждут бума электрокаров в Петербурге

Число электромобилей в Петербурге вырастет к 2026 году до 27,5 тысячи. Такой прогноз озвучил 15 марта Иван Трегубов, директор Центра энергосбережения Санкт-Петербурга, подведомственного учреждения комитета по энергетике. Цифра была названа на заседании профильной комиссии по инвестициям, посвященной перспективам развития рынка электрических автомобилей.

По словам Трегубова, такая оценка была сделана «с учетом динамики развития электротранспорта в дружественных странах». Вместе с электробусами и троллейбусами с автономным ходом количество машин на электрической тяге достигнет 28 тысяч.

