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    «С учетом динамики в дружественных странах». В Смольном объяснили, почему ждут бума электрокаров в Петербурге

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    Число электромобилей в Петербурге вырастет к 2026 году до 27,5 тысячи. Такой прогноз озвучил 15 марта Иван Трегубов, директор Центра энергосбережения Санкт-Петербурга, подведомственного учреждения комитета по энергетике. Цифра была названа на заседании профильной комиссии по инвестициям, посвященной перспективам развития рынка электрических автомобилей.

    По словам Трегубова, такая оценка была сделана «с учетом динамики развития электротранспорта в дружественных странах». Вместе с электробусами и троллейбусами с автономным ходом количество машин на электрической тяге достигнет 28 тысяч.

    Согласно данным Единого городского парковочного пространства и Автостата, на февраль 2024 года в городе зарегистрировано более 2,5 тысячи электрических автомобилей, отметил Иван Трегубов. При этом, по данным ГИБДД, еще около 9 тысяч электромобилей оснащены гибридными двигателями.

    Таким образом, по прогнозу Центра энергосбережения Санкт-Петербурга, количество электромобилей вырастет за три года более чем в десять раз.

    Ранее Смольный опубликовал обновленный план развития в Петербурге сети заправок электромобилей. В документе отмечалось, что в 2024 году количество электромобилей в Петербурге вырастет до 7,9 тысячи, в 2025 году эта цифра утроится (23,4), а в 2026 году вырастет еще в два раза — до 57,7 тысячи машин.

    В следующем году планируется создать платформу для выпуска отечественного электромобиля, сообщил 15 марта заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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    Комментарии 15

    Гость15 Мар 2024 в 16:45
    Что, уже все варианты попила бабла уже закончились? Китайцы тоже под госпрограмму наштамповали этих тележек - теперь не знают куда девать. Ну а к сведению чиновников и отмывателей всех мастей ВСЕ западные концерны на данный момент отказались от программы чистого электродвигателя - только гибриды с ДВС.
    +2−0
    Игорь Соколов15 Мар 2024 в 16:43
    Сначала был бум дружественных самокатов... с печальными последствиями... теперь вот - бум дружественных электрокаров... традиционно, не ждём ничего хорошего ))
    +2−0
    houspi15 Мар 2024 в 16:43
    Если только не будет положительной динамики в числе недружественных стран.
    +0−0
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