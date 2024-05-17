Чеченка Лия Заурбекова, родня которой пыталась вернуть ее домой, могла покинуть Россию

19-летняя Лия Заурбекова могла покинуть Россию после инцидента возле отдела полиции в Москве, откуда ее, предположительно, хотели забрать родственники. О возможном отъезде Лии заявил член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов в своем телеграм-канале 17 мая.



По данным общественника, девушка покинула территорию РФ, однако официального подтверждения этой информации от самой Лии пока не было. Ионов добавил, что ни о какой угрозе жизни девушки речи не идет и не шло ранее.



«Важно понимать, что на сегодняшний день нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов Лии, которые преследовались бы по закону. Ее заявление принято, и ему будет дан соответствующий отклик согласно букве закона», — заявил член ОНК.

