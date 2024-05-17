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    Чеченка Лия Заурбекова, родня которой пыталась вернуть ее домой, могла покинуть Россию

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    19-летняя Лия Заурбекова могла покинуть Россию после инцидента возле отдела полиции в Москве, откуда ее, предположительно, хотели забрать родственники. О возможном отъезде Лии заявил член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов в своем телеграм-канале 17 мая.

    По данным общественника, девушка покинула территорию РФ, однако официального подтверждения этой информации от самой Лии пока не было. Ионов добавил, что ни о какой угрозе жизни девушки речи не идет и не шло ранее.

    «Важно понимать, что на сегодняшний день нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов Лии, которые преследовались бы по закону. Ее заявление принято, и ему будет дан соответствующий отклик согласно букве закона», — заявил член ОНК.

    Накануне вечером за судьбой Лии следила как минимум вся Москва. У отдела полиции Нагатино-Садовники на Каширском шоссе много часов дежурили журналисты и правозащитники, а также родственники 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая сбежала в Москву из города Красногорска, где живет ее семья, и заявила, что не хочет обратно. Как сообщил член Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека при президенте Алексей Мельников, родственникам Лию не выдали — она находится в «безопасном месте». Подробнее об этой истории читайте в нашем материале.

    Позже депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявили, что инцидент находится на контроле. Делимханов пообещал встретиться с семьей девушки и, по словам Дудаева, вернуть ее родственникам.

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