Чеченка Лия Заурбекова, родня которой пыталась вернуть ее домой, могла покинуть Россию

19-летняя Лия Заурбекова могла покинуть Россию после инцидента возле отдела полиции в Москве, откуда ее, предположительно, хотели забрать родственники. О возможном отъезде Лии заявил член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов в своем телеграм-канале 17 мая.
По данным общественника, девушка покинула территорию РФ, однако официального подтверждения этой информации от самой Лии пока не было. Ионов добавил, что ни о какой угрозе жизни девушки речи не идет и не шло ранее.
«Важно понимать, что на сегодняшний день нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов Лии, которые преследовались бы по закону. Ее заявление принято, и ему будет дан соответствующий отклик согласно букве закона», — заявил член ОНК.
Накануне вечером за судьбой Лии следила как минимум вся Москва. У отдела полиции Нагатино-Садовники на Каширском шоссе много часов дежурили журналисты и правозащитники, а также родственники
Позже депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявили, что инцидент находится на контроле. Делимханов пообещал встретиться с семьей девушки и, по словам Дудаева, вернуть ее родственникам.