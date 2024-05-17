В Колпино до смерти избили петербургскую певицу Una. Задержан ее возлюбленный

Петербургская исполнительница, пишущая музыку и выступающая под именем Una, была убита в Колпино два дня назад. О ее смерти сообщается на официальной странице 17 мая.



«15 мая трагически погибла Una (Анастасия Котова). Скоро вы услышите её последнюю песню. Царствие небесное…» — говорится в сообщении.

