В Колпино до смерти избили петербургскую певицу Una. Задержан ее возлюбленный

Петербургская исполнительница, пишущая музыку и выступающая под именем Una, была убита в Колпино два дня назад. О ее смерти сообщается на официальной странице 17 мая.
«15 мая трагически погибла Una (Анастасия Котова). Скоро вы услышите её последнюю песню. Царствие небесное…» — говорится в сообщении.
Трагедия произошла на улице Тверской в Колпино. Вечером в среду по номеру 112 позвонил
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Фигурант содержится в ИВС. Ранее он трижды осуждался за грабеж.