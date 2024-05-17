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    В Колпино до смерти избили петербургскую певицу Una. Задержан ее возлюбленный

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    7 комментариев

    Петербургская исполнительница, пишущая музыку и выступающая под именем Una, была убита в Колпино два дня назад. О ее смерти сообщается на официальной странице 17 мая.

    «15 мая трагически погибла Una (Анастасия Котова). Скоро вы услышите её последнюю песню. Царствие небесное…» — говорится в сообщении.

    Трагедия произошла на улице Тверской в Колпино. Вечером в среду по номеру 112 позвонил 31-летний мужчина и рассказал, что после драки его девушка лежит в крови. Прибывший наряд полиции нашел на месте труп 37-летней Анастасии. Ее сожитель пояснил, что был пьян и избил возлюбленную.

    По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Фигурант содержится в ИВС. Ранее он трижды осуждался за грабеж.

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    Комментарии 7

    Мillemelle17 Мая 2024 в 12:39
    кто это
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