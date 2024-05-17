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    Компания Илона Маска ищет второго добровольца для вживления мозгового импланта

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    Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink начала поиск второго добровольца для эксперимента по вживлению мозгового импланта. С помощью него можно управлять компьютером и телефоном при помощи одной лишь мысли. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Илона Маска.

    «Это наш кибернетический мозговой имплант Telepathy, который позволяет вам управлять телефоном и компьютером с помощью силы мысли», — цитирует информагентство Маска.

    Первый доброволец — 29-летний Нолан Арбо, которому в конце января вживили имплант, — судя по всему, доволен этим экспериментом. Примерно 8 лет назад его парализовало, и ниже плеч он ничего не чувствует. Благодаря эксперименту, Арбо теперь играет в виртуальные шахматы на своем ноутбуке, двигая курсор с помощью мысли.

    Ранее Илон Маск летал в Пекин для обсуждения с высокопоставленными чиновниками развитие Tesla в Китае.

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