Reuters: Илон Маск прилетел в Пекин для переговоров об «умных» технологиях Tesla

Миллиардер Илон Маск 28 апреля прилетел в Пекин, чтобы обсудить с высокопоставленными чиновниками развитие Tesla в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Публично о визите в страну сам Илон Маск не сообщал.

По данным Reuters, бизнесмен запланировал переговоры, которые касаются внедрения на китайском производстве Tesla технологии FSG (она обеспечивает «умное» беспилотное вождение). Для этого необходимо получить разрешение на передачу данных, собранных в Китае, за границу для обучения алгоритмов искусственного интеллекта. Сейчас Tesla хранит все данные китайских авто в Шанхае, как того требуют регуляторы. Тем временем на пятки компании наступают китайские конкуренты, которые пытаются внедрить аналогичную технологию в свои машины.



За неделю до поездки в Пекин Маск написал в личном блоге в соцсети X, что обещает в ближайшее время обеспечить китайских клиентов доступом к технологии FSG. Источники Reuters отмечают, что Маск был намерен встретиться с главой Китайского совета по содействию международной торговле Жэнь Хуньбинем. Он же координирует международный автосалон, который проходит в Китае с 25 апреля по 4 мая.



Китай — второй по величине рынок автомобилей в мире. Tesla за десять лет продала больше 1,7 миллиона автомобилей в этой стране. А завод в Шанхае, запущенный в 2019 году, — крупнейшее производство Tesla.



20 апреля был отменен запланированный визит Илона Маска в Индию, где он должен был встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди. Tesla несколько лет говорит о намерении построить завод в Индии, но сделать это не получается до сих пор.

