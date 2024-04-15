    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    743мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd93.44eur99.73

    «Сорри, Илон!» Криптовалюта Дурова Toncoin обошла в ценовом ралли Dogecoin, которую пиарил Маск

    1056
    обсудить

    Курс нативной криптовалюты Toncoin (TON) превысил 7 долларов за монету, показав быстрый 18% прирост и сделав Toncoin восьмой по величине криптовалютой по рыночной капитализации, превосходящей Dogecoin (DOGE). Всплеск цен произошел на фоне новостей о планируемом IPO Telegram. Аналитики предсказывают TON скорое преодоление отметки в 10 долларов.

    В связи с этим Павел Дуров, чья команда и разработала Toncoin, опубликовал в соцсети шутливое обращение к Илону Маску, ранее активно поддерживавшему Dogecoin, что существенно повлияло на успех и развитие криптомонеты и повысило доверие инвесторов к ней. «Прости, Илон», — написал Дуров, добавив стикер с плачущим Маском.

    19 апреля Дуров, как ожидается, выступит на конференции Token2049 в Дубае, где может рассказать о применении криптовалюты, доступном для всех 900 миллионов ежемесячно активных пользователей Telegram.

    Между тем курс биткоина рухнул на фоне новостей об атаке Ирана на Израиль.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Илон МаскПавел ДуровDogecoinToncoin
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close