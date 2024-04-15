«Сорри, Илон!» Криптовалюта Дурова Toncoin обошла в ценовом ралли Dogecoin, которую пиарил Маск

Курс нативной криптовалюты Toncoin (TON) превысил 7 долларов за монету, показав быстрый 18% прирост и сделав Toncoin восьмой по величине криптовалютой по рыночной капитализации, превосходящей Dogecoin (DOGE). Всплеск цен произошел на фоне новостей о планируемом IPO Telegram. Аналитики предсказывают TON скорое преодоление отметки в 10 долларов.



В связи с этим Павел Дуров, чья команда и разработала Toncoin, опубликовал в соцсети шутливое обращение к Илону Маску, ранее активно поддерживавшему Dogecoin, что существенно повлияло на успех и развитие криптомонеты и повысило доверие инвесторов к ней. «Прости, Илон», — написал Дуров, добавив стикер с плачущим Маском.