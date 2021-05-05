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Dogecoin за сутки вырос на 40%. Трейдеры ждут появления Илона Маска на телеэкранах

Криптовалюта Dogecoin достигла исторического максимума

«Мемная» криптовалюта Dogecoin утром 5 мая установила новый рекорд, достигнув отметки в 0,692 доллара. Она выросла на 40% за сутки и на 11 000% за год.

По данным на 11:19 по московскому времени, цифровая валюта торгуется по 0,646 доллара. Эксперты CNBC считают, что она вырастет еще сильнее 8 мая, когда в эфир выйдет телепередача Saturday Night Live с Илоном Маском. «Dogecoin дорожает, потому что многие криптотрейдеры не хотят пропустить ни одного шума, связанного с появлением Маска в Saturday Night Live», — отмечает старший аналитик рынка компании Oanda Эдвард Мойя.

Два IT-специалиста из IBM и Adobe в 2013 году создали Dogecoin как шуточного конкурента биткойну. В 2021 году криптовалюта взлетела на 80% благодаря твитам миллиардера Илона Маска. Он способен повлиять не только на рост ее курса, но и на падение.

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