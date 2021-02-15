Илон Маск снова влияет на курс «мемной» криптовалюты Dogecoin своими твитами

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал поддержать владельцев криптовалюты Dogecoin при её продаже. Твит бизнесмен разместил 15 февраля. Однако после заявления Макса курс «мемной» крипты обвалился, о чём свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.



«Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, то я полностью поддержу их. Слишком высокая концентрация — это единственная реальная проблема, на мой взгляд», — написал он. Так, после заявления американского миллиардера цена Dogecoin упала на 14%, и в настоящее время установилась в районе шести центов за монету.