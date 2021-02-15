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Илон Маск снова влияет на курс «мемной» криптовалюты Dogecoin своими твитами

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал поддержать владельцев криптовалюты Dogecoin при её продаже. Твит бизнесмен разместил 15 февраля. Однако после заявления Макса курс «мемной» крипты обвалился, о чём свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.

«Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, то я полностью поддержу их. Слишком высокая концентрация — это единственная реальная проблема, на мой взгляд», — написал он. Так, после заявления американского миллиардера цена Dogecoin упала на 14%, и в настоящее время установилась в районе шести центов за монету.

Илон Маск сам покупал Dogecoin для своего сына. После его твитов цена уже повышалась на 80%.

Dogecoin — валюта-мем, созданная двумя IT-специалистами из IBM и Adobe в 2013 году. Билли Маркус и Джексон Палмер решили сделать свою платёжную систему, которая составила бы шуточную конкуренцию биткойну.

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