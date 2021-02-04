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Цена криптовалюты Dogecoin взлетела почти на 80% после твитов Маска. Wow, so much

Криптовалюта Dogecoin, созданная в честь интернет-мема Doge, по данным CoinDesk, 4 февраля выросла на 80% в цене с начала торгов. Такие данные платформа приводила на 11:30 по московскому времени. Спустя час Doge немного сдал позиции — рост оценивается в 53%.

Dogecoin подскочил после очередных твитов Илона Маска. Миллиардер начал с того, что выложил фотожабу с кадром из мультфильма «Король Лев», где он сам поднимает Dogecoin вместо львенка Симбы. Затем последовали два лаконичных заявления: «Dogecoin — это крипто для народа» и «Ни повышений, ни понижений — только Doge».

Dogecoin — валюта-мем, созданная двумя айти-специалистами из IBM и Adobe в 2013 году. Билли Маркус и Джексон Палмер решили сделать свою платёжную систему, которая составила бы шуточную конкуренцию биткоину.

Твиты Маска уже влияли и на «серьезные» криптовалюты. https://www.fontanka.ru/2021/01/29/69736766/ 29 января стоимость биткоина подскочила на 20% буквально за час после поста предпринимателя в Твиттере.

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