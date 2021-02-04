Цена криптовалюты Dogecoin взлетела почти на 80% после твитов Маска. Wow, so much

Криптовалюта Dogecoin, созданная в честь интернет-мема Doge, по данным CoinDesk, 4 февраля выросла на 80% в цене с начала торгов. Такие данные платформа приводила на 11:30 по московскому времени. Спустя час Doge немного сдал позиции — рост оценивается в 53%.



Dogecoin подскочил после очередных твитов Илона Маска. Миллиардер начал с того, что выложил фотожабу с кадром из мультфильма «Король Лев», где он сам поднимает Dogecoin вместо львенка Симбы. Затем последовали два лаконичных заявления: «Dogecoin — это крипто для народа» и «Ни повышений, ни понижений — только Doge».