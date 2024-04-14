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    Биткоин подешевел на фоне новостей об атаке на Израиль

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    Курс биткоина рухнул на фоне новостей об атаке Ирана на Израиль. В ночь на 14 апреля криптовалюта подешевела более чем на пять тысяч долларов США. На момент публикации падение составило почти 7.5 %

    Падение началось около 19.00 мск с отметки 67 838 долларов за биткоин. После полуночи 14 апреля курс опустился до отметки 61 885 доллар за один биткоин. Каким образом криптовалюта подешевела на 5 007 долларов (-7,49%).

    Профильные телеграм-каналы для описания ситуации используют сильные выражение.

    «В крипте кровавая баня. Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля», — напрямую связывают эксперты изменение курса с событиями на Ближнем Востоке.

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