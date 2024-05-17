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    С космодрома Плесецк запустили ракету. В Ленобласти заметили

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    С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б». Об этом сообщает 17 мая «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ. Запуск провели Воздушно-космические силы России.

    «С космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космическими аппаратами на борту», — говорится в сообщении.

    Расстояние от Петербурга до космодрома Плесецк — около 600 км по прямой. И тем не менее запуск ракеты в Ленинградской области заметили — потому что ждали.

    Фото и видео последствий старта разместили в сообществе «Астрофотоболото».

    АстроФотоБолото: Атмосферное

    «Друзья, поздравляем с запуском с космодрома Плесецк! Ура, поехали! Вот такое фантастическое зрелище — "медуза", входящая в верхние слои атмосферы», — говорит за кадром автор видео.

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    Наблюдателям повезло — небо над регионом было ясное, что для энтузиастов из Ленинградской области большая удача.

    След ракеты можно было видеть также из Карелии, Вологодской области, и конечно, в Архангельской области.

    Фото: АстроФотоБолото: Атмосферное

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    Космодром ПлесецкЗапуск ракеты
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