Технический сбой. Приставы просят петербурженку вернуть полмиллиона, полученные от недобросовестного застройщика

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Строительство частного дома обернулось многолетним ожиданием погашения долга в миллион рублей для петербурженки Киры. Когда большая часть суммы наконец-то поступила на счет, то оказалось, что произошла ошибка. Теперь приставы просят Киру вернуть полмиллиона рублей, намекая на незаконное обогащение.



В 2015 году жительница Пушкинского района Кира выиграла суд у компании, которая строила ей частный жилой дом. С застройщиком был заключен договор. Оплата производилась наличными. Получив деньги, бизнесмен исчез, так и не выполнив своих обязательств.



Добиться справедливости удалось только в суде второй инстанции. Суд обязал застройщика выплатить более миллиона рублей. Судебные приставы выписали исполнительный лист. Но деньги на счет Киры так и не поступили.

«Судебные приставы несколько лет не реагировали. После того, как я начала писать жалобы, началось движение. Продали собственность того товарища и перечислили мне за эту собственность деньги, которые причитались по исполнительному производству. Проходит три месяца, и вдруг приходит от судебного пристава требование вернуть около 500 тысяч назад», — рассказывает Кира.



В полученном от приставов документе указана сумма долга в 1,3 млн рублей. Чтобы погасить её, был продан земельный участок и недостроенный дом должника в Ломоносовском районе. После этой сделки Кире перевели миллион.

«Все эти деньги были вложены в автокредит. То есть теперь для того, чтобы эти вернуть деньги, мне нужно продавать машину. И все равно долг остается непокрытым», — говорит петербурженка.

Проблема в том, что на застройщике висят и другие долги. Открыты исполнительные производства в пользу двух юридических лиц на 950 тысяч и на 294 тысячи. Также предприниматель должен более 10 тысяч рублей налоговой.



В письме указано, что полученные от продажи земли и дома средства должны быть распределены пропорционально сумме взыскания по всем актуальным исполнительным производствам.

«Оснований для перечисления всех денежных средств в пользу одного взыскателя не имелось. Согласно выпискам Росреестра залог либо ипотека в отношении реализованного имущества должника не регистрировались», — говорится в письме приставов. В нём Киру просят вернуть вернуть 484 тысячи рублей на счет Пушкинского РОСП.



«То есть мне выплатили мои же деньги, и мои же деньги просят вернуть из-за ошибки судебного пристава», — комментирует Кира.



В пресс-службе УФССП России по Санкт-Петербургу «Фонтанке» объяснили, что перевод всей суммы одному должнику произошел из-за «технического сбоя», петербурженка должна вернуть часть средств «в целях восстановления прав других взыскателей, а также соблюдения действующего законодательства».

«Возврат денежных средств регламентирует ст. 1102 ГК РФ (обязанность возвратить необоснованное обогащение). Обращаем внимание на то, что данная статья применяется вне зависимости от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого заявителя, третьих лиц или произошло помимо их воли», — добавили в УФССП России по Санкт-Петербургу.



Юрист-практик компании «Право Групп» Сергей Чайковский отмечает, что федеральный закон регламентирует очередность взыскания долга, в случае если денег на всех не хватает. В первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, причиненного здоровью ущерба, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного преступлением, а также требования о компенсации морального вреда.

Вторыми в очереди идут требования, связанные с выплатой заработной платы, затем обязательные выплаты в бюджет и внебюджетные фонды. На четвертом месте — все остальные случаи.



Что же касается необоснованного обогащения, то, по словам Чайковского, для возникновения таких обязательства важен сам факт безвозмездного перехода имущества от одного лица к другому при отсутствии к тому правовых оснований.



Чтобы взыскать «необоснованное обогащение», необходимо соблюдение трех условий:

1. имеет место приобретение или сбережение имущества, то есть увеличение стоимости собственного имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей;

2. приобретение или сбережение произведено за счет другого лица, а имущество потерпевшего уменьшается;



3. отсутствуют правовые основания для получения имущества, то есть когда приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, а значит, происходит неосновательно.



«Денежные средства, которые просит возвратить судебный пристав-исполнитель, перечислены одному из взыскателей в рамках сводного исполнительного производства, то есть требования основаны на судебном решении. Принудительный же возврат денежных средств судебным приставом-исполнителем путем обращения с иском в суд к взыскателю законом не предусмотрен», — отметил Чайковский. Он добавил, что в суд могут обратиться другие лица, которые из-за ошибки пристава не получили денег. Но в этом случае ответчиком будет Федеральная служба судебных приставов, так как её сотрудник совершил ошибку.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

