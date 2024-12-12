Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

облачно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

с-з.

 759мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Промышленный Петербург
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
А что с репой?
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Назван победитель голосования за символы для банкноты 1000 рублей

Назван победитель голосования за символы для банкноты 1000 рублей

1 289
3 комментария

В России 12 декабря завершилось голосование за символ для новой банкноты номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. На оборотной стороне купюры появится изображение скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор».

скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор»

Источник:

Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте Центробанка РФ, в тройку лидеров также попали Дворец земледельцев в Казани и Саратовский автомобильный мост через Волгу.

Голосование проводилось две недели, участие в нем приняли почти 700 тыс. человек. Теперь художникам предстоит подумать над созданием картинки на банкноте, отметила председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина. С ее слов, лицевая сторона купюры останется без изменений.

Напомним, в октябре Банк России выпустил в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. На купюре была изображена Дворцовая церковь в Казанском кремле, но на куполе не нашлось креста. Дизайн вызвал большую дискуссию в Сети, в связи с чем спустя два дня ЦБ остановил выпуск новой банкноты.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Банкноты Новые банкноты Центробанк
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
В_Ф
2 минуты
"Отказ Банка России от практики изображения храмовых, культовых объектов на денежных купюрах несет риски выхолащивания религиозного пространства в стране и усиления влияния экстремистской идеологии и ересей."(с)архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) Ранее зампред ЦБ Сергей Белов в интервью "Известиям" заявил о том, что банк решил отказаться от изображения объектов религиозного назначения на банкнотах, которые ему предстоит модернизировать. По его словам, это связано с тем, что "все-таки Россия - многонациональная, многоконфессиональная страна", в которой живут люди "с разными уникальными традициями, которые исповедуют разные религии"
Су Люк Ын
16 минут
а у Меня есть лучше Вариант! в честь некого Урожая, гордости за Сельское хозяйство! за землю, за Наши корни!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
Новости компаний
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
ТОП 5
Новости компаний
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25