Назван победитель голосования за символы для банкноты 1000 рублей

В России 12 декабря завершилось голосование за символ для новой банкноты номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. На оборотной стороне купюры появится изображение скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор».

скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор» Источник: cbr.ru







Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте Центробанка РФ, в тройку лидеров также попали Дворец земледельцев в Казани и Саратовский автомобильный мост через Волгу.

Голосование проводилось две недели, участие в нем приняли почти 700 тыс. человек. Теперь художникам предстоит подумать над созданием картинки на банкноте, отметила председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина. С ее слов, лицевая сторона купюры останется без изменений.

Напомним, в октябре Банк России выпустил в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. На купюре была изображена Дворцовая церковь в Казанском кремле, но на куполе не нашлось креста. Дизайн вызвал большую дискуссию в Сети, в связи с чем спустя два дня ЦБ остановил выпуск новой банкноты.