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Общество Дежурный полиции получил реальный срок за избиение руками и током петербуржца, который даже не был задержан

Дежурный полиции получил реальный срок за избиение руками и током петербуржца, который даже не был задержан

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29 комментариев

Два года колонии получил экс-дежурный полиции Выборгского района Петербурга Раджа Худиев. Он избил петербуржца, который пришел поинтересоваться судьбой друга.

О решении 12 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов. Худиев набросился на посетителя отдела 14 мая этого года. Мужчина пришел спросить про друга, которого задержали из-за подозрительного вин-номера автомобиля. Разъяснений визитер не получил.

Сперва Худиев четыре раза ударил его электрошокером, схватил за грудки и затащил в помещение дежурной части. Он шел сзади и ударил потерпевшего шокером еще раз в ногу, из-за чего мужчина упал и ударился головой об стол. Худиев подошел к сидящему, обхватил шею согнутой в локте рукой еще два раза ударил его по ногам током. Затем дежурный вытолкнул мужчину в коридор, там он снова упал, а Худиев еще четырежды выпустил в разные части тела разряд тока и трижды ударил его по лицу рукой.

Худиев признал вину в превышении полномочий и получил два года колонии общего режима, ему также запрещено два года после освобождения работать в правоохранительных органах.

Задержали и арестовали Худиева только спустя полтора месяца. С конца июня он находится в СИЗО, где день отсидки считается за полтора дня в общей колонии.

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Комментарии
31
Cashmare
1 час
маловато, видимо чей-то любимый раджа
aprahka
1 час
Махровая шерсть.Тут больше нечего сказать.
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