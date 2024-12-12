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Происшествия BMW врезалась в электробус в центре Москвы, водитель погиб в пожаре

BMW врезалась в электробус в центре Москвы, водитель погиб в пожаре

1 162
4 комментария

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись недалеко от Кремля в Москве вечером 12 декабря. Водитель BMW не успел выбраться и сгорел.

Как сообщает МЧС, пожар на 3 квадратных метра тушили на Воздвиженке после того, как машина врезалась в электробус. Столичная ГАИ добавляет, что пассажирский транспорт стоял на остановке.

В автобусе травмы получили три человека. В телеграм-каналах сообщается, что кроме водителя в BMW были два пассажира, они успели выбраться до начала пожара. Не исключено, что водитель после столкновения потерял сознание.

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ДТП Центр Москвы
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Комментарии
4
Zet
22 минуты
чёт не везёт им: у нас ночью на Невском в столб, в Москве в стоявший автобус...
В д. Гадюкино - дожди.
12 минут
чОткий. Всё контролировал. И не тошнот.
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