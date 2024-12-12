BMW врезалась в электробус в центре Москвы, водитель погиб в пожаре

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись недалеко от Кремля в Москве вечером 12 декабря. Водитель BMW не успел выбраться и сгорел.

Как сообщает МЧС, пожар на 3 квадратных метра тушили на Воздвиженке после того, как машина врезалась в электробус. Столичная ГАИ добавляет, что пассажирский транспорт стоял на остановке.

В автобусе травмы получили три человека. В телеграм-каналах сообщается, что кроме водителя в BMW были два пассажира, они успели выбраться до начала пожара. Не исключено, что водитель после столкновения потерял сознание.