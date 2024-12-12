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Общество Родителям мальчика, напавшего с ножом на учеников школы в Краснодаре, грозит депортация

Родителям мальчика, напавшего с ножом на учеников школы в Краснодаре, грозит депортация

870
4 комментария

Родителям подростка, напавшего с ножом на учеников школы в Краснодаре, грозит депортация в Армению. Об этом 12 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, основанием для депортации может стать миграционное нарушение.

В отношение родителей подростка, приехавших из Армении, рассматривается статья КоАП РФ о нарушении правил въезда и режима пребывания в России. Это нарушение также может повлечь наложение административного штрафа до 5 тысяч рублей вкупе с административным выдворением за пределы России.

6 декабря в филиале школы № 94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. Прикубанский районный суд отказал в аресте школьника, подозреваемого в нападении с ножом и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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Нападение с ножом Школа Краснодар Депортация
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Комментарии
4
В д. Гадюкино - дожди.
13 минут
Помнится, кто-то утверждал, что в этот раз точно не шерсть. А оно вот как, оказывается.
Maik5
16 минут
Сморкаться на улице запретил?
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