Родителям мальчика, напавшего с ножом на учеников школы в Краснодаре, грозит депортация

Родителям подростка, напавшего с ножом на учеников школы в Краснодаре, грозит депортация в Армению. Об этом 12 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, основанием для депортации может стать миграционное нарушение.

В отношение родителей подростка, приехавших из Армении, рассматривается статья КоАП РФ о нарушении правил въезда и режима пребывания в России. Это нарушение также может повлечь наложение административного штрафа до 5 тысяч рублей вкупе с административным выдворением за пределы России.

6 декабря в филиале школы № 94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. Прикубанский районный суд отказал в аресте школьника, подозреваемого в нападении с ножом и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.