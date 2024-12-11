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Общество Суд отказал в аресте школьника, подозреваемого в нападении с ножом на учеников школы в Краснодаре

Суд отказал в аресте школьника, подозреваемого в нападении с ножом на учеников школы в Краснодаре

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5 комментариев

Прикубанский районный суд отказал в аресте школьника, подозреваемого в нападении с ножом на учеников школы в Краснодаре. Об этом 11 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В отношении молодого человека 2010 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Хулиганство (с применением оружия)», избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Обвиняемому запрещается покидать пределы Краснодарского края, посещать школу, находиться в местах массового скопления людей, посещать увеселительные заведения, выходить из жилого помещения с 21:00 до 08:00, общаться с лицами, проходящими по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать средства связи и сеть «Интернет».

Он обязан явиться по вызову и по первому требованию следователя и суда, а в случае нарушения установленных ограничений избранная мера пресечения может быть заменена на более строгую.

«Из материалов, представленных суду, следует, что 6 декабря фигурант в ходе конфликта со сверстниками в школе нанес одному из них непроникающие ножевые ранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта трое подростков получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы.

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ПО ТЕМЕ
Прикубанский районный суд Краснодар Нападение с ножом Школа Конфликт Запрет определенных действий
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Комментарии
5
sysh
1 час
Обвиняемому запрещается - бла-бла-бла..... Про нож,ни слова.Можно дальше с ним ходить.
мы ещё не начинали!
58 минут
геноцид славян идёт по плану.
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