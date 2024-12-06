Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

2 м/c,

вос.

 770мм 90%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Нет спроса на автомобили
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Лирика Бастрыкина
Как поступить в вуз в 2025
Промышленный Петербург
Что Лавров сказал Карлсону
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Краснодаре задержан подросток, напавший в школе на учеников. Трое пострадавших госпитализированы

В Краснодаре задержан подросток, напавший в школе на учеников. Трое пострадавших госпитализированы

2 461
13 комментариев

В поселке Российский в Краснодаре задержан подросток, напавший с ножом на учеников школы №  94-ф. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в пятницу, 6 декабря.

По данным органа, трое подростков получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы. Так, 13-летний мальчик находится в состоянии средней степени тяжести и получает медицинскую помощь в Детской краевой клинической больнице. Еще один пострадавший от ударов ножом — 15-летний школьник — также доставлен в больницу. Кроме того, с переломом носа и сотрясением мозга госпитализирован 14-летний школьник. Двое других учеников получили легкие травмы и отказались от госпитализации.

«Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят», — говорится в сообщении Оперштаба.

Напомним, что 15-летний школьник напал на учеников с ножом сегодня около 16:45. Ребята поссорились, а затем начали драться. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента. Ситуацию уже прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что угрозы для жизни пострадавших нет.

На данный момент с учениками школы №  94-ф успел пообщаться журналист 93.ru. По словам школьников, конфликт начался из-за девочки. Якобы мальчики обижали одноклассницу, и за нее заступились другие ребята.

Также существуют еще две версии. Первая — ребята поругались из-за громкой музыки. И вторая — группа подростков заступилась за младшеклассников, которых обижали другие школьники. Последнюю версию сообщила корреспонденту издания мать одного из пострадавших.

«Со слов моего сына, он вместе с другом на перемене увидел, как четверо восьмиклассников разводили детей из младших классов. Они им сказали: „Какого хрена вы сюда смотрите, проходите мимо“. И друг сына сказал: „Где хотим, так и ходим“», — сказала женщина.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Краснодар Нападение в школе Российский Задержание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Paul3390
1 час
Э-э-э.... Продажа ножей только после 5 лет официального владения вилкой?
282738455
43 минуты
У представителей каких народов нож является традиционным элементом народного костюма?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05