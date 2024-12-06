В Краснодаре задержан подросток, напавший в школе на учеников. Трое пострадавших госпитализированы

В поселке Российский в Краснодаре задержан подросток, напавший с ножом на учеников школы № 94-ф. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в пятницу, 6 декабря.

По данным органа, трое подростков получили ножевые ранения, еще двое — легкие травмы. Так, 13-летний мальчик находится в состоянии средней степени тяжести и получает медицинскую помощь в Детской краевой клинической больнице. Еще один пострадавший от ударов ножом — 15-летний школьник — также доставлен в больницу. Кроме того, с переломом носа и сотрясением мозга госпитализирован 14-летний школьник. Двое других учеников получили легкие травмы и отказались от госпитализации.

«Пострадавшие несовершеннолетние и их семьи на профилактическом учете не состоят», — говорится в сообщении Оперштаба.

Напомним, что 15-летний школьник напал на учеников с ножом сегодня около 16:45. Ребята поссорились, а затем начали драться. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента. Ситуацию уже прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что угрозы для жизни пострадавших нет.

На данный момент с учениками школы № 94-ф успел пообщаться журналист 93.ru . По словам школьников, конфликт начался из-за девочки. Якобы мальчики обижали одноклассницу, и за нее заступились другие ребята.

Также существуют еще две версии. Первая — ребята поругались из-за громкой музыки. И вторая — группа подростков заступилась за младшеклассников, которых обижали другие школьники. Последнюю версию сообщила корреспонденту издания мать одного из пострадавших.

«Со слов моего сына, он вместе с другом на перемене увидел, как четверо восьмиклассников разводили детей из младших классов. Они им сказали: „Какого хрена вы сюда смотрите, проходите мимо“. И друг сына сказал: „Где хотим, так и ходим“», — сказала женщина.