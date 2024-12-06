В краснодарской школе восьмиклассник ударил двух учеников ножом. Еще одному сломал нос и выбил зуб

Пятнадцатилетний подросток ударил ножом двух учеников в школе № 94-ф в поселке Российский в Краснодаре. Еще у одного школьника сломан нос и выбит зуб, сообщает 93.ru вечером 6 декабря.
Как сообщили очевидцы изданию, конфликт между школьниками случился в 16:45. Обстоятельства инцидента выясняются.
Все трое пострадавших госпитализированы. У одного мальчика 13 лет ранения в области груди, живота и левого бедра, у 15-летнего школьника — колото-резаные раны ноги. 14-летнему сломали нос и выбили зуб.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
В телеграм-каналах пишут, что конфликт случился из-за громкой музыки, которая гремела из колонки у одного из учеников. Это не понравилось другому школьнику и он схватился за нож.
«Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет. Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие», — прокомментировал произошедшее губернатор Вениамин Кондратьев.
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