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Происшествия В краснодарской школе восьмиклассник ударил двух учеников ножом. Еще одному сломал нос и выбил зуб

В краснодарской школе восьмиклассник ударил двух учеников ножом. Еще одному сломал нос и выбил зуб

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3 комментария

Пятнадцатилетний подросток ударил ножом двух учеников в школе №  94-ф в поселке Российский в Краснодаре. Еще у одного школьника сломан нос и выбит зуб, сообщает 93.ru вечером 6 декабря.

Источник:

Как сообщили очевидцы изданию, конфликт между школьниками случился в 16:45. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все трое пострадавших госпитализированы. У одного мальчика 13 лет ранения в области груди, живота и левого бедра, у 15-летнего школьника — колото-резаные раны ноги. 14-летнему сломали нос и выбили зуб.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

В телеграм-каналах пишут, что конфликт случился из-за громкой музыки, которая гремела из колонки у одного из учеников. Это не понравилось другому школьнику и он схватился за нож.

«Пострадавшие дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медпомощь. Главное, угрозы для жизни нет. Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие», — прокомментировал произошедшее губернатор Вениамин Кондратьев.

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Комментарии
4
Панкихой
5 минут
Со мною — нож, решил я: что ж ...
Ref
7 минут
Сунгур- это китайское имя?
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