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Происшествия Перед Театром им. Ленсовета — яма, машина аварийной службы и тракторы. Рассказываем, что там происходит

Перед Театром им. Ленсовета — яма, машина аварийной службы и тракторы. Рассказываем, что там происходит

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Перед Театром им. Ленсовета стоит машина аварийной службы, ездят тракторы и раскопан участок улицы. Со стороны может показаться, что идет устранение каких-то проблем с трубами. На самом деле все по плану. 12 декабря «Фонтанка» выяснила, что там происходит.

На участке Владимирского проспекта развернулись работы. Перед зданием театра часть пешеходной зоны и проезжей части огорожены. Висят знаки о проведении дорожных работ. Ковши тракторов уже вырыли достаточно глубокую яму. Оказалось, что бригада «Водоканала Санкт-Петербурга» прокладывает там водопровод.

«Работают наши службы. Прокладывают водопроводную сеть для подключения объекта: „СПб ГБУК „Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета“», — уточнили в пресс-службе компании.

Работы, затрагивающие проезжую часть, планируется завершить 16 декабря. В «Водоканале Санкт-Петербурга» уточнили, что на данный момент ограничено движение по одной полосе. Участок пешеходной зоны около театра будет закрыт до 28 декабря.

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