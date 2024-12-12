Поделки с детьми на Новый год — 10 идей и инструкций с чертежами

Посмотрели мы на цены на новогодние украшения в магазинах и вспомнили, что дети — это не только цветы жизни, но и лишняя пара рук, которая при должной инструкции способна сохранить семейный бюджет. Чтобы и вы смогли немного сэкономить на шампанское, икру или хотя бы селедку, представляем вам 10 простых и увлекательных идей детских поделок на Новый год — с иллюстрированными чертежами, инструкциями, ощущением неотвратимого торжества. Готовы создать праздничное настроение? Тогда начнем!