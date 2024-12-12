Поделки с детьми на Новый год — 10 идей и инструкций с чертежами

Посмотрели мы на цены на новогодние украшения в магазинах и вспомнили, что дети — это не только цветы жизни, но и лишняя пара рук, которая при должной инструкции способна сохранить семейный бюджет. Чтобы и вы смогли немного сэкономить на шампанское, икру или хотя бы селедку, представляем вам 10 простых и увлекательных идей детских поделок на Новый год — с иллюстрированными чертежами, инструкциями, ощущением неотвратимого торжества. Готовы создать праздничное настроение? Тогда начнем!
- Дед Мороз из бумажных тарелок
- Снеговики из ваты
- Елочный шар из бумаги
- Маленькие елочки с палочкой корицы
- Рождественский ангелок
- Бумажный фонарик
- Бумажная гирлянда
- Шар-паутинка
- Елка из фольги
- Новогодний венок из бумаги
Дед Мороз из бумажных тарелок
Вам понадобится: бумажная одноразовая тарелка, цветная бумага, клей канцелярский, ножницы и фломастеры.
Возьмите бумажную тарелку и согните ее пополам либо разрежьте.
Из красной бумаги вырежьте треугольник — это будет шапочка, далее — два кружка (один из красной бумаги, другой из белой), это будет нос и помпон на шапочку. Из розовой бумаги вырежьте еще 2 круга — это будут щечки.
Далее приклеиваем все части нашего Деда Мороза на уже согнутую тарелку так, как показано на картинке.
Маркером нарисуйте мелкие детали: глаза и улыбку.
Ваш Дед Мороз готов.
Снеговики из ваты
Вам понадобится: шаблон-трафарет снеговика или ваша фантазия и цветная бумага, фломастеры, вата, клей канцелярский и ножницы.
Возьмите готовый шаблон-трафарет снеговика (если у вас нет готового шаблона, подключайте фантазию).
Нарисуйте на белой картонной бумаге снеговика и не забудьте про детали: шарф, шапочку, варежки. Вырежьте фигуру и раскрасьте детали фломастерами. Если хотите более креативного снеговика, то детали вы можете вырезать отдельно из цветной бумаги и наклеить сверху на поделку.
Далее берем вату и скатываем из нее шарики. Такое количество, которое вам необходимо, чтобы покрыть площадь снеговика.
Теперь смазываем снеговика клеем и выкладываем на него ватные шарики.
Всё готово.
Елочный шар из бумаги
Вам понадобится: цветная бумага, картон, нитки и ножницы.
Из белого картона вырежьте один круг для основания, не маленький, но и не слишком большой. Например, как блюдце под чашку.
Далее из цветной бумаги вырежьте примерно 6 таких же кругов для лучей. Для контраста вы можете вырезать круги разных цветов.
Сложите их пополам, необходимо прорезать от центра (где сгиб) и почти до края и надеть на основной белый круг.
Далее проделываем дырочку, где вам удобно, и продеваем через нее нитку. Игрушка готова!
Маленькие елочки с палочкой корицы
Вам понадобится: веточки от искусственной елки, палочка корицы, клей канцелярский, цветные пуговицы, пайетки или бусины, нитки.
Возьмите палочку корицы — это будет основание нашей елочки.
Сверху на палочку наклеиваем веточки от искусственной елки, как показано на картинке.
Теперь дайте волю фантазии и наклейте на веточки цветные пуговицы, пайетки или бусины или всë вместе. Это будут украшения на нашей маленькой елочке.
Далее приклейте к игрушке петельку из нитки, и ваша елочная игрушка готова.
Ее можно повесить на елку или сделать гирлянду из нескольких таких поделок.
Рождественский ангелок
Вам понадобится: цветная бумага, картон, фломастеры, клей канцелярский и ножницы.
Из голубой бумаги сложите гармошку и сверните из нее конус. Это будет платье ангелочка.
Из картона вырезаем крылья, круг и бантик.
На круге вам нужно нарисовать лицо ангелочка. Вы можете воспользоваться примером на картинке или придумать свое.
Теперь вам остается только всë склеить между собой, как на картинке.
Бумажный фонарик
Вам понадобится: цветная бумага, карандаш, линейка, ножницы, клей канцелярский.
Возьмите лист бумаги и сложите его пополам (вдоль длинной стороны).
От линии сгиба начертите полоски шириной 1,5–2 см, не доходя до края 2–3 см.
Разрежьте полоски и склейте стороны.
Сверните цилиндр из бумаги и вставьте его внутрь фонарика, как на картинке.
Сделайте ручку для фонарика: отрежьте полоску бумаги и приклейте ее сверху.
Бумажная гирлянда
Вам понадобится: цветная бумага, карандаш, линейка, ножницы, клей канцелярский.
Возьмите бумагу тех цветов, которые хотите использовать для гирлянды.
Начертите на бумаге полоски длиной около 20 см, шириной 2–3 см. Вырежьте их.
Смажьте один край полоски клеем, приклейте ко второму так, чтобы получилось кольцо. Если клея нет, то можно скрепить кольца степлером или двусторонним скотчем.
Теперь возьмите вторую полоску, проденьте ее в уже готовое кольцо и тоже склейте.
Добавляйте кольца до тех пор, пока не получите гирлянду нужной длины.
Шар-паутинка
Что понадобится: нитки, воздушный шарик, клей ПВА, кисточка.
Надуйте воздушный шар такого размера, какой вам нужен для поделки. Конец шарика лучше не завязывать, а закрепить ниткой, чтобы потом шарик можно было аккуратно сдуть.
Нанесите клей ПВА на всю поверхность шара при помощи кисточки.
Далее обмотайте шар нитками, хорошо подойдут нитки для вязания. Завязанный хвостик воздушного шарика должен быть снаружи. Оставьте вокруг него свободное место, чтобы потом можно было вытащить через него сдутый шарик.
Еще раз нанесите клей поверх ниток. Нитки нужно хорошо промочить клеем.
Дайте клею высохнуть и затвердеть, желательно оставить шарик на сутки, иначе поделка может не получиться.
Когда нитки затвердеют, развяжите и аккуратно сдуйте воздушный шарик. Достаньте его через отверстие.
Готовый шар можно раскрасить фломастерами и добавить разных украшений.
Елка из фольги
Что понадобится: фольга, картон, клей ПВА, кисточка.
Сверните из картона конус.
Из фольги скатайте шарики разного диаметра: от самого маленького до самого большого.
С помощью клея ПВА обклейте конус шариками. Вверху — самые маленькие шарики, внизу — крупные, как показано на картинке.
Новогодний венок из бумаги
Что понадобится: одноразовая бумажная тарелка, цветная бумага, клей канцелярский, ножницы, нитки, мелкие украшения.
Возьмите зеленую бумагу разных оттенков, нарисуйте контуры лепестков и вырежьте их, как на картинке.
Дно у бумажной тарелки вырежьте так, чтобы остались только края.
Теперь каждый листик приклейте к краю тарелки — и так по кругу.
Украсьте полученный венок разными мелкими украшениями и приклейте к нему петельку из нитки.
Готово. К примеру, такую красивую поделку можно повесить на дверную ручку.
А вы делаете новогодние поделки с детьми?