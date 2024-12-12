Беглов заявил, что бюджет города вырос, несмотря на то, что «Газпром» не платит здесь налоги

В ходе прямой линии губернатор Петербурга Александр Беглов отметил рост доходов города. Причем — без участия «Газпрома».

«Мы сумели нарастить бюджет, несмотря на то, что „Газпром“ больше не платит налоги в Петербурге, он снова в Москве», — заявил глава города 12 декабря.

Напомним, после отмены института консолидированных групп налогоплательщиков (к которым относился и «Газпром») налоговые поступления в региональный бюджет действительно упали на десятки миллиардов.

Теперь лишь часть их идет в город напрямую, а часть — уходит в федеральный центр, где распределяется между регионами по особой квоте. Но прямые поступления в казну города не пропали.

Подробнее об этом, а также о том, скажется ли на бюджете города переезд сюда дочерних предприятий «Газпрома», — читайте на «Фонтанке».