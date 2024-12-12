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Город Беглов заявил, что бюджет города вырос, несмотря на то, что «Газпром» не платит здесь налоги

Беглов заявил, что бюджет города вырос, несмотря на то, что «Газпром» не платит здесь налоги

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6 комментариев

В ходе прямой линии губернатор Петербурга Александр Беглов отметил рост доходов города. Причем — без участия «Газпрома».

«Мы сумели нарастить бюджет, несмотря на то, что „Газпром“ больше не платит налоги в Петербурге, он снова в Москве», — заявил глава города 12 декабря.

Напомним, после отмены института консолидированных групп налогоплательщиков (к которым относился и «Газпром») налоговые поступления в региональный бюджет действительно упали на десятки миллиардов.

Теперь лишь часть их идет в город напрямую, а часть — уходит в федеральный центр, где распределяется между регионами по особой квоте. Но прямые поступления в казну города не пропали.

Подробнее об этом, а также о том, скажется ли на бюджете города переезд сюда дочерних предприятий «Газпрома», — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
7
Эд Хэммет
50 минут
Дела Газпрома таковы, что надеяться на поступление налогов от него в будущем уже не приходится. Не факт, что он вообще просуществует ещё хотя бы 2-3 года.
lyolik
32 минуты
Просто он бумажки перепутал.
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