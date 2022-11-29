Не чужие столицы, сочтемся. Собянин вернет Петербургу деньги за изменение налогового статуса «Газпрома»

Большую часть выпадающих доходов, которые недополучит Петербург из-за изменения налогового статуса «Газпрома», компенсирует городу тот, кто от этого изменения больше всего и выиграет. А именно Москва.



Как рассказал «Фонтанке» 29 ноября депутат Госдумы Михаил Романов, ответ на свой c коллегами запрос он получил от зампреда правительства — руководителя аппарата Дмитрия Григоренко. Из ответа получается, что часть «газового» налога на прибыль, который теперь преимущественно осядет в Москве, а не в Петербурге, всё-таки прокрутят через федеральный бюджет и принесут обратно в Смольный. Собянину уже поручили.



Перерегистрация «Газпрома» в Петербурге стала одним из главных бюджетных успехов администрации Александра Беглова. Еще год назад губернатор доложил президенту, что только в 2021-м (то есть за несколько месяцев с момента юридического переезда госкомпании) город выиграет 17 млрд рублей в виде дополнительных налоговых поступлений. А дальше — по самой консервативной оценке — будет получать более 40 млрд в год, в основном как налог на прибыль организации. Тогда же прозвучало (видимо, умозрительно), что эти деньги пойдут на строительство новых станций метро и Большого Смоленского моста. Добиться от финансовых властей города внятного ответа на вопрос, сколько же по факту платит «Газпром», не получалось, ссылались на налоговую тайну. Однако УФНС сообщало, не называя, что «крупнейший налогоплательщик города» принес бюджету только в 2021 году 158 млрд рублей и так же начал год новый. В итоге в 2022-м «Газпром» стал лидером в России по налогу на прибыль, а Петербург досрочно выполнил задачу по годовым доходам в триллион рублей.



«Недолго музыка играла», — сказали многие, когда стало известно о грядущей отмене института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Дело в том, что «Газпром» и является головной структурой именно такой группы из подконтрольных ему компаний. Схема распределения налогов от КГН — не прямая и не вполне прозрачная, но регион с главным офисом, очевидно, имеет привилегии. Имел. С 2023 года КГН отменяются, схема меняется. Теперь лишь часть налога будет идти в регион регистрации напрямую, а остальное — уходить в федеральное казначейство и разлетаться по другим регионам в соответствии с нормативами. Эта «прямая» петербургская долька составляет 20 % от всего газпромовского налога в 2023 году, 40 % — в 2024-м и 60 % — в 2025 году. Из федеральной же дольки в город придет по нормативу 10,46 % .



Смольный заранее стал закладывать эти потери в проект бюджета следующего года, УФНС прикидывало, что все поступления от налога на прибыль просядут на 1 5 % ( 350 млрд рублей ). Беглов называл сумму в 220 млрд (но это явно за 3 года). Метро и Большой Смоленский мост, показалось, осиротели.



Уже в 2023-м году Смольный недоберет 77 млрд рублей, а аккумулирует их главным образом Москва, имеющая преимущество как столица при дележке пирога. Такие расчеты сделали петербургские депутаты в ЗакСе и Госдуме, включая Михаила Романова, и написали об этом премьер-министру Михаилу Мишустину. Написали, кстати, не все, даже здесь нашлось место политическому контексту уездного масштаба. «К сожалению, некоторые депутаты Государственной думы, в том числе избранные от Санкт-Петербурга или просто политических партий, не поддержали город, — бушевал Беглов. — А вот это самое плохое».



Под письмом депутатов, к примеру, не было подписи бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Но по адресу оно дошло: в тексте депутаты упирали на то, что переезд «Газпрома» инициировал президент и без его налогов придется сворачивать уже начатые социальные проекты. А Петербург вообще-то — «вторая столица», подчеркивали парламентарии.



Неизвестно, как к такому наименованию относится мэр Москвы Сергей Собянин, но указание он уже получил. По словам Романова, к ответу из правительства приложена справка, подписанная главой Минфина Антоном Силуановым. В ней говорится: «Вопрос увеличения поступлений в бюджет Санкт-Петербурга доходов от налога на прибыль организаций от участников КГН рассматривался в правительстве РФ с участием в том числе руководства г. Санкт-Петербурга и г. Москвы и будет в дальнейшем урегулирован».

