«Газпром» поможет Смольному сделать триллион. ФНС назвала прогноз роста налоговых доходов Петербурга к 2024 году

Налоговые доходы Петербурга к 2024 году достигнут 925,1 млрд рублей. Такой прогноз сделал заместитель руководителя городского УФНС России Владимир Полежаев 23 августа в ходе нулевых чтений бюджета в Законодательном собрании.



Для сравнения, в 2021 году поступления оцениваются в 676,3 млрд, в 2022-м — в 774,9 млрд рублей.



Причинами роста станут улучшение налогового администрирования, федеральные и региональные меры поддержки, а также перерегистрация в Петербурге крупнейшего налогоплательщика — ПАО «Газпром».

