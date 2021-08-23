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«Газпром» поможет Смольному сделать триллион. ФНС назвала прогноз роста налоговых доходов Петербурга к 2024 году

Налоговые доходы Петербурга к 2024 году достигнут почти триллиона

Налоговые доходы Петербурга к 2024 году достигнут 925,1 млрд рублей. Такой прогноз сделал заместитель руководителя городского УФНС России Владимир Полежаев 23 августа в ходе нулевых чтений бюджета в Законодательном собрании.

Для сравнения, в 2021 году поступления оцениваются в 676,3 млрд, в 2022-м — в 774,9 млрд рублей.

Причинами роста станут улучшение налогового администрирования, федеральные и региональные меры поддержки, а также перерегистрация в Петербурге крупнейшего налогоплательщика — ПАО «Газпром».

Точный вклад «Газпрома» в рост налоговых поступлений замглавы УФНС не назвал, сославшись на налоговую тайну и незавершенность расчетов.

«Это кропотливая работа с самим налогоплательщиком. Мы, конечно же, учли, исходя из динамики поступлений по предыдущему месту регистрации», — сказал он. Владимир Полежаев отметил, что нефтегазовый рынок является волатильным и более точные подсчеты могут появиться к концу года.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял о планах довести до 1 трлн доходную часть бюджета в пятилетней перспективе.

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