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    Петербург впервые получил триллион рублей доходов. До конца года ждут еще 100 млрд

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    В бюджет Петербурга с начала года поступил 1 трлн рублей доходов. Три четверти приходятся на два вида налогов.

    Как сообщает Смольный 10 ноября, планка в триллион рублей преодолена за полтора месяца до конца года. 75 % (или 747 млрд рублей) поступили за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ. По упрощенной системе налогообложения пришло 6,5 % (или 65 млрд), а 62 млрд рублей — имущественные налоги. Так называемые неналоговые доходы (штрафы, плата за проезд, доходы от аренды и продажи госимущества) — это еще 62 млрд.

    Правительство Петербурга еще несколько месяцев назад сообщило, что планка в триллион будет достигнута уже в 2022 году. Накануне ЗакС окончательно утвердил осеннюю корректировку бюджета, по которой доходы к концу года составят 1,108 трлн. В проекте бюджета-2023 доходная часть установлена на уровне 1,049 трлн.

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