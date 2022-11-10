Петербург впервые получил триллион рублей доходов. До конца года ждут еще 100 млрд

В бюджет Петербурга с начала года поступил 1 трлн рублей доходов. Три четверти приходятся на два вида налогов.
Как сообщает Смольный 10 ноября, планка в триллион рублей преодолена за полтора месяца до конца года.
Правительство Петербурга еще несколько месяцев назад сообщило, что планка в триллион будет достигнута уже в 2022 году. Накануне ЗакС окончательно утвердил осеннюю корректировку бюджета, по которой доходы к концу года составят 1,108 трлн. В проекте бюджета-2023 доходная часть установлена на уровне 1,049 трлн.