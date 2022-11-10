Петербург впервые получил триллион рублей доходов. До конца года ждут еще 100 млрд

В бюджет Петербурга с начала года поступил 1 трлн рублей доходов. Три четверти приходятся на два вида налогов.

Как сообщает Смольный 10 ноября, планка в триллион рублей преодолена за полтора месяца до конца года. 75 % (или 747 млрд рублей) поступили за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ. По упрощенной системе налогообложения пришло 6,5 % (или 65 млрд), а 62 млрд рублей — имущественные налоги. Так называемые неналоговые доходы (штрафы, плата за проезд, доходы от аренды и продажи госимущества) — это еще 62 млрд.