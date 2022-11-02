Беглов предложил увеличить расходы и дефицит петербургского бюджета в 2023 году. Триллион на месте

Губернаторская поправка к проекту бюджета Петербурга 2023 года предполагает, что доходы сокращаются с 1,057 трлн рублей до 1,049 трлн. Расходы, напротив, растут — с 1,169 трлн до 1,195 трлн рублей.



Текст поправки опубликован 2 ноября. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается со 113 млрд до 147 млрд. Верхний предел госдолга к концу 2023 года должен составлять 189 млрд рублей.



«Фонтанка» рассказывала о том, как депутаты Законодательного собрания проголосовали в первом чтении за проект бюджета города 2023 года. Доходы запланированы ниже того уровня, какой установлен в проекте корректировки бюджета года текущего, но все равно превышают триллион рублей. Губернатор Александр Беглов объяснял вероятное уменьшение отменой института консолидированных групп налогоплательщиков: в частности, именно в таком статусе налог на прибыль организаций платит зарегистрированный в Петербурге «Газпром».

