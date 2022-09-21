Бюджет Петербурга на 2023 год планируется дефицитным

Доходы Петербурга в 2023 году составят 1,057 трлн рублей. В году текущем после корректировки они оцениваются в 1,074 трлн.



При этом расходы бюджета-2023 оцениваются в 1,169 трлн, то есть дефицит составит почти 113 млн. Такие цифры содержатся в проекте бюджета 2023–2025 годов, сообщили в комитете финансов.



Напомним, накануне Смольный одобрил проект корректировки бюджета на 2022 год. Из дефицитного он стал профицитным, а доходы превысили триллион рублей.

