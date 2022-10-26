Депутаты одобрили в первом чтении бюджет Петербурга 2023 года. За что они голосовали?

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Губернатор Петербурга Александр Беглов 26 октября представил депутатам Законодательного собрания проект бюджета города на 2023–2025 годы. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», глава Санкт-Петербурга заявил, что несмотря на вызовы времени, городу удалось добиться рекордных темпов увеличения доходов.

Доходы на 2023 год предусмотрены в 1 триллион 57 миллиардов рублей. Это меньше, чем в 2022 году. Губернатор отметил, что это связано с отменой в России с 2023 года института консолидированных групп налогоплательщиков. «Отчисления по налогу на прибыль крупных корпораций в бюджет Петербурга снизятся. Но потери будут гораздо меньше, чем предлагалось изначально», — отметил он.



Беглов заявил, что «проедать» все деньги город не намерен и их направят на развитие. В 2023 году, по его словам, запланировано открытие развязки ЗСД в районе Шкиперского протока. Всего на развитие транспортной отрасли заложено 23 % от бюджета.



Также запланированы вложения в строительство мусороперерабатывающих заводов совместно с Ленобластью. Предполагается вложить средства и в реформу ЖКХ в части уборки города: «Сейчас мы занимаемся формированием штатов госучреждений. Рассчитываем переход на новый формат работы за 2–2,5 года».



Бюджет Петербурга выделит 76 млрд 700 млн на строительство и оснащение 16 новых объектов здравоохранения. До конца 2025 года в Северной столице планируется ввести 5 поликлиник, 5 подстанций скорой помощи, высокотехнологичный корпус больницы № 15 и другие учреждения, заявил губернатор.

На реставрацию жилых исторических домов в центре потратят 7 млрд рублей.

Кроме того, Александр Беглов заявил, что в ближайшие пару лет город закроет вопрос нехватки школ и детских садов и перейдёт к их плановому строительству.



«2025 год станет решающим: мы перейдём не на аварийные решения по всем отраслям хозяйства, а на плановую систему. Через не могу, но это надо сделать и больше не допускать таких перекосов», — сказал он.

Глава города поделился с депутатами и тем, что Петербург вошёл в тройку лидеров по программе туристического кешбэка.

Вопросы депутатов касались исключительно городской экономики — темы специальной военной операции и мобилизации не затронул никто. Так, фракция ЛДПР интересовалась ростом тарифов на проезд — им пообещали «сдержанный рост». «Яблоко» спрашивало о расселении коммуналок — денег в бюджете заложено столько, чтобы расселить 3,5 тысячи семей за три года, но не все хотят. «Новые люди» переживали за выплаты спортсменам. КПРФ спрашивала про развитие промышленности. Справедливороссы и единороссы — про медицину и социалку.



Под конец выступления Беглова слово взял единоросс Юрий Гладунов и заявил, что ездил в Мариуполь. Он сообщил, что жители города благодарили чиновников Петербурга за гуманитарную помощь, а также за автобусы, катки, самосвалы и прочее содействие по восстановлению города.

«Люди в подвалах, надо было оказывать помощь сразу же. Жители ответили: самый лучший процент голосования [на референдуме] среди всех областей. Ключевой фигурой там был и остаётся вице-губернатор Валерий Пикалёв, который там обосновался и принял ряд сложных решений», — ответил Беглов.



Почти все фракции, кроме «Яблока» и КПРФ (они воздержались), поддержали Беглова и заявили о голосовании за бюджет.

«Это бюджет, расширяющий возможности исполнительной власти бесконтрольно тратить деньги. В 2023 году предлагается уменьшить по сравнению с 2022 годом долю расходов на здравоохранение ( 13,8 % вместо 14,7 % ), образование ( 20,3 % вместо 21,5 % ) и социальную поддержку граждан ( 10,5 % вместо 11,2 % ). Зато мы увеличиваем траты на платные трассы. Расходы на праздники с 500 млн до миллиарда. Что будем праздновать? Спецоперацию? И средства пойдут на восстановление Мариуполя. За счёт средств горожан будут решать проблемы не города, а последствия того, что было начато 24 февраля», — заявил Борис Вишневский.



В результате 42 депутата проголосовали за бюджет в первом чтении, 3 — против, четверо воздержались.



«Фонтанка» рассказывала об основных показателях проекта бюджета 2023 года. Параллельно ЗакС рассматривает осеннюю корректировку бюджета года текущего, на днях губернатор внес поправку ко второму чтению. В частности, в бюджете-2022 вдвое сокращают расходы на строительство метро, но увеличивают — на покупку оборудования для генподрядчика. Кроме того, в документе появились деньги на выкуп городом 25-процентного акционерного пакета в «Невском экологическом операторе», которым на данный момент владеют структуры ВТБ.