Небыстрая реформа. Смольный рассказал, сколько денег потратит на уборку снега в ближайшие годы

Районные администрации получили на 3 года 15,2 млрд рублей для организации работы по уборке снега на внутриквартальных территориях. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления перед депутатами Законодательного собрания 26 октября.



По словам главы города, на 4,3 млрд рублей из этой суммы уже приобретены 1 160 единиц уборочной техники.



«В следующем году для выполнения районными жилищными агентствами новых функций по уборке запланировали 10 млрд 900 млн рублей», — цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

