Небыстрая реформа. Смольный рассказал, сколько денег потратит на уборку снега в ближайшие годы

Районные администрации получили на 3 года 15,2 млрд рублей для организации работы по уборке снега на внутриквартальных территориях. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления перед депутатами Законодательного собрания 26 октября.
По словам главы города, на 4,3 млрд рублей из этой суммы уже приобретены 1 160 единиц уборочной техники.
«В следующем году для выполнения районными жилищными агентствами новых функций по уборке запланировали 10 млрд 900 млн рублей», — цитирует Беглова пресс-служба Смольного.
Кроме того, прямое госрегулирование ждет и уборку улично-дорожной сети. Предприятиям на обновление парка и оборудования выделят за 3 года 13,4 млрд рублей.
«Рассчитываем, что полноценный переход на новые рельсы произойдёт в течение 2–3 лет», — добавил Беглов.
«Фонтанка» подробно рассказывала, что из себя представляет этот переход. Внутриквартальные территории будут убирать жилищные агентства, которые превратятся в ГБУ и будут получать это задание без конкурсов. Тот же формат ждет дорожные предприятия, которые пока убирают улицы по контрактам, заключенным по итогам аукционов, но на следующем этапе будут получать их напрямую.