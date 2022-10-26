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    Небыстрая реформа. Смольный рассказал, сколько денег потратит на уборку снега в ближайшие годы

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    Районные администрации получили на 3 года 15,2 млрд рублей для организации работы по уборке снега на внутриквартальных территориях. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время выступления перед депутатами Законодательного собрания 26 октября.

    По словам главы города, на 4,3 млрд рублей из этой суммы уже приобретены 1 160 единиц уборочной техники.

    «В следующем году для выполнения районными жилищными агентствами новых функций по уборке запланировали 10 млрд 900 млн рублей», — цитирует Беглова пресс-служба Смольного.

    Кроме того, прямое госрегулирование ждет и уборку улично-дорожной сети. Предприятиям на обновление парка и оборудования выделят за 3 года 13,4 млрд рублей.

    «Рассчитываем, что полноценный переход на новые рельсы произойдёт в течение 2–3 лет», — добавил Беглов.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, что из себя представляет этот переход. Внутриквартальные территории будут убирать жилищные агентства, которые превратятся в ГБУ и будут получать это задание без конкурсов. Тот же формат ждет дорожные предприятия, которые пока убирают улицы по контрактам, заключенным по итогам аукционов, но на следующем этапе будут получать их напрямую.

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    Комментарии 10

    Dmitry Antonov26 Окт 2022 в 13:49
    А что будем делать с сосулями, товарищ из Баку?
    +2−0
    Oxi26 Окт 2022 в 13:48
    Беда грядет. Я от мусорной реформы прийти в себя не могу, как вспомню Новый год с помоями и стаями крыс. Спасибо Шнуру, только после его прямой речи и видео что-то убрали. А этой зимой вообще выйти на улицу не сможем. Интересно, остались еще в городе люди, которые верят, что эти миллиарды идут на благо жителей города, я про 5 млн жителей))))
    +1−0
    hedgehog_26 Окт 2022 в 13:46
    значит не будет снега в ближайшие годы. ну норм.
    +0−0
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