«Рынок себя не показал». Смольный меняет принцип уборки петербургских дворов

Пелагия Тихонова/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться









О том, как в первом приближении выглядят изменения в части уборки дворов, «Фонтанка» поговорила с председателем жилищного комитета Олегом Зотовым. Выбрала для этого момент оттепели, когда скользящие пешеходы дружно приходят к выводу, что «тут всю систему менять надо».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Я правильно понимаю, что, как и в случае с улично-дорожной сетью, за образец в части управления берется московский подход?

— В Москве действительно две опорные структуры: ГБУ «Автомобильные дороги» и ГБУ «Жилищник». «Автомобильные дороги» — это вообще крупнейшая в Европе организация по обслуживанию уличной сети, это 42 млн квадратных метров в содержании (в Петербурге всего порядка 60 млн), 28 тысяч работников, 7 тысяч единиц техники. «Жилищник» занимается всеми внутриквартальными территориями, управлением домами (это аналог нашего жилкомсервиса, просто другая организационно-правовая форма) и уборкой малых улиц, 3-й, 4-й и 5-й категорий. Это не одно предприятие, это скорее консорциум: есть головная структура и сеть филиалов по префектурам и округам.



Как устроена уборка внутриквартальных территорий в Петербурге? Вот для наглядности схема такого двора, она раскрашена по ответственности за содержание. Скажем, желтым — зона зеленых насаждений, это комблаг, зачастую здесь же — детская площадка. Оранжевым — ЗНОП местного значения; это может быть площадка, скверик, просто заросшая кустарником территория, здесь работает муниципалитет. Фиолетовым — ведомственные участки; это может быть зона бизнес-центров, предприятий, школ, детсадов. Розовое — придомовые территории; именно их содержание включено в квитанцию по квартплате, этим занимаются управляющая организация и ТСЖ.







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А вот синее — это то, за что нас больше всего ругают, внутриквартальные территории общего пользования. В 12 районах их уборкой занимается администрация, в 6 пригородных — муниципалитеты. Но в обоих случаях не напрямую. Район (иногда районное жилищное агентство) или муниципалы заключают контракты на уборку по итогам аукциона. Победителями могут быть разные организации. Очень часто это те же жилкомсервисы, которые работают в здешних домах; иногда это частная компания; были прецеденты с индивидуальными предпринимателями. Всего сейчас из бюджета на содержание внутриквартальных территорий общего пользования выделяется 2,9 млрд в год, на эту сумму и разыгрываются контракты.



— Так чем это плохо? Есть рынок, есть границы участка, есть объем в контракте. Тот же жилкомсервис получает дополнительный доход.



— У жилкомсервиса не хватает людей. В теории он должен довести численность своих сотрудников до технологически обоснованной, чтобы успевать и мыть лестницы, и содержать контейнерные площадки, и почистить от снега подходы к подъездам (все это — в квитанции ЖКХ), и убрать земли общего пользования по контракту с районом. Но если он это сделает, то квартплата вырастет, этого мы допустить не можем, бюджет потому и вкладывает эти 2,9 млрд рублей. Поэтому ЖКС или другая управляющая организация вынуждены как минимум брать технику в аренду, а чаще — еще и привлекать специалистов ручного труда со стороны. Потеря только на администрировании этих расчетов — порядка 10%, плюс снижение стоимости на изначальном конкурсе. Эта схема сложна и неустойчива: например, в Кронштадтском районе сейчас контракты на уборку не заключены, потому что один из участников оспаривает итоги торгов в УФАС. Похожая ситуация в Московском — там эту задачу по уборке земель общего пользования приходится дробить буквально по месяцам. Результат мы видим: обоснованные претензии граждан к качеству уборки внутриквартальных территорий. Снега выпало много, снег выпал рано, но это не отменяет того факта, что бюджетные средства расходуются недостаточно эффективно.



Кроме того, конкурсная схема не позволяет городу оперативно отреагировать на изменяющиеся погодные условия. В прошлую зиму снега не было, денег хватило. В позапрошлую мы вообще ни снежинки, считайте, не увидели, так что подрядчики, вероятно, хорошо заработали — и это правильно. Но когда снег все-таки пошел, выяснилось, что они не готовы; трудовые ресурсы, на которые они привыкли рассчитывать до пандемии, оказались недоступны; технику они не обновляли и не приобретали — снега же не было. Эта ситуация требует принципиального разрешения.



— Хорошо, так что изменится с переходом на бюджетные учреждения?



— В каждом районе есть государственное казенное учреждение — Жилищное агентство, их 18. Нам нужно исключить самый рискованный, негибкий момент текущей системы, связанный с контрактом на фиксированную цену и фиксированный объем работ. Так вот, чтобы иметь возможность дофинансировать исполнителя работы в случае изменения погоды, обеспечить его техникой, обмундированием для дворников, деньгами для достойной зарплаты, реализуется такой механизм: жилищные агентства становятся не казенными, а бюджетными учреждениями (ГБУ), к полномочиям которых добавляется не размещение заказа на уборку внутриквартальных территорий, а сама уборка.



— Я уточню: речь именно о землях общего пользования, о «синем» на схеме?

— Это первоочередное. В перспективе, конечно, надо уходить от этого лоскутного одеяла ведомственной ответственности. Ну зачем поликлинике или школе заключать рискованный контракт на уборку клочка земли, когда мимо ворот каждое утро проезжает трактор ГБУ? Если вы про бизнес-центры, то их бюджетные учреждения смогут обслуживать на коммерческой основе. Но это перспектива. Главное сейчас — внутриквартальные земли общего пользования. Придомовые территории продолжает обслуживать управляющая организация конкретного дома, так что эти изменения никак не скажутся на квитанции.







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— ГБУ само сможет брать компании на подряд?

— Я против подрядной системы. Мы вернемся к тем же проблемам, с которыми столкнулись сейчас. В исключительных случаях — например, разовое привлечение каких-нибудь тяжелых грузовиков — это возможно. Но базовый объем работ должен выполняться самим жилищным агентством.



— То есть рынок отсекается.

— Да, это не рыночная история. Но, как я говорил, и сейчас очень часто работают те же самые жилкомсервисы. Частники же иногда допускают злоупотребления. Недобросовестные подрядчики выходят на контракты, рассчитывая: ну, снег не выпадет, мы заактируемся и деньги получим без расходов. Это даже не одну дачу себе построить можно, это несколько.



— Вспоминая планы комблага: всё, мы наигрались в рынок при содержании города?

— Мы не играли. Рынок не показал своей эффективности при выполнении государственной задачи. А это государственная задача: частнику не интересно убирать снег и тратить деньги на дворников и солярку, интереснее подождать — вдруг само растает. А петербуржцу, в свою очередь, безразлично, каким образом нанят дворник, он спрашивает с администрации. И администрация должна убрать промежуточные ненужные элементы.



— Получается, вам придется насытить ГБУ штатом и техникой.

— Да. Насчет техники: важно, чтобы ее номенклатура была общей и ограниченной, не должно быть пестрой картины, чтобы можно было централизовать закупку, обслуживание и содержание. А вот составление этой номенклатуры упирается не в наши представления о хорошем и плохом, а в конкретные нужды по конкретным дворам: какой трактор и где действительно нужен. Так что нас ждет масштабный мониторинг.



Персонал должен быть обеспечен — не только заработной платой, обмундированием, инфраструктурой, но и жильем. Это важнейший стимул для набора работников. В Петербурге давно создано учреждение Госжилфонд; есть порядка 2 с небольшим тысяч койко-мест как раз для таких целей, это точно не хуже хорошего хостела. Здесь можно будет разместить людей из ближайших к нам регионов, особенно в зимний период. Вторая составляющая — более комфортное жилье коммерческого найма, где можно также будет временно поселить тех, кто работает в системе на постоянной основе, а не на сезонной. Есть большой ресурс в части механизаторов — Ленобласть и другие регионы, где после завершения аграрного периода высвобождается большое количество специалистов. Я надеюсь, что и петербуржцы откликнутся при условии достойной заработной платы.



— Достойная — это 40 тысяч?



— Да, но с условием возможности премирования в случае качественной работы. Один за 2 часа уберет 100 квадратных метров, а другому и двух дней для этого мало.



— Судя по тому, что вы говорите, 2,9 млрд в год не обойдется.

— По очень предварительным расчетам, годовые расходы будут не менее чем вдвое выше нынешних — без учета закупки техники и оборудования.



— По людям тоже нет точных цифр?

— Точных, конечно, нет. Любые нормативы, по опыту, оказываются заниженными, потому что нужно идти от технологии уборки конкретного двора. Сейчас в управляющих организациях около 7 тысяч дворников. Их мы, как я уже говорил, разгружаем: они будут заниматься только обслуживанием общедомового имущества и не отвлекаться на земли общего пользования. Я бы навскидку сказал, что в ГБУ потребуется набрать не менее 5 тысяч человек, считая механизаторов. Но это только ориентир.



— Это очень суровая задача. Когда все планируется?

— Это должен быть плавный переход и плавное насыщение штата. Есть идеальный сценарий — закончить все к началу следующего зимнего периода. Но мы ограничены бюджетным процессом, и, возможно, точкой перехода станет 1 января следующего года. Это, конечно, создает понятные климатические риски, но при должной подготовке все должно пройти спокойно.



— Мы в основном говорим про снег, но ГБУ будет содержать территории общего пользования круглый год?

— Конечно, там ведь работы и в другие сезоны хватает. Но зимой растет число жалоб. Автомобилист припарковал машину на внутриквартальном проезде; рано утром прошел снегоуборщик, сформировал вал снега, потом люди встали на работу, 10 раз через этот вал переехали — и он вернулся на прежнее место. Нужно соблюдать технологию уборки: прометание, формирование валов, потом обязательно сдвижка их с проезда: у нас допускается высотой до 1 метра размещать на газонах, это нормально и вреда газонам не нанесет. Но из-за невозможности нанять большое число работников ручного труда уборка запаркованных дворов крайне затруднена.



— У вас есть какие-то фавориты и отстающие в этой части?

— Я бы не называл конкретно, проблема общая для всех. Мне нравится, как работают в Петроградском районе, хотя и там есть проблемы. Нравится подход Василеостровского. В больших спальных районах все сложно: там и территории больше, но и цена контракта тоже. В центре — опять же запаркованные тесные дворы, там трактору негде развернуться.



— А сметенный снег со дворов можно вывозить на прилегающую дорогу в лотковую зону?

— Это допускается в рамках взаимодействия между предприятием, отвечающим за уборку внутриквартальной территории, и предприятием, которое содержит улично-дорожную сеть. Но это их договорные отношения, и подрядчик во дворе должен будет заплатить дорожнику за то, что тот вывезет его снег. А когда снега много — дорожникам вообще не до того, чтобы помогать жилищникам. И кстати, бюджетным учреждениям будет проще договариваться между собой. Это проблема, характерная для дворов-колодцев, где нет места для валов, их надо выталкивать наружу и вывозить мощной техникой. Но это не значит, что у каждого ГБУ должен быть парк таких самосвалов, не в любом дворе нужен вывоз. Для каких-то рациональнее поставить мобильный снегоплавильный пункт.



— Петербург же уже пробовал эту историю и заморозил по экономическим соображениям.

— Для некоторых дворов просто нет другого варианта. Со снегоплавилками есть трудность: нужно подключение к канализации и договор с Водоканалом. Дело не в стоимости солярки, зачастую растопить снег на месте дешевле, чем отправить его на стационарный пункт. Другое дело, что к.п.д. сильно отстает от темпов вывоза тяжелыми тонарами. То есть одно дело плавить несколько кубометров в течение дня во дворе-колодце и другое — привезти 100 КАМАЗов и вывезти разом весь снег, да вот хоть с площади Островского.



Беседовал Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»