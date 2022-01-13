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Каток и сбегающая «зебра». Теплая Эльза не оставляет Петербург без своего внимания

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Оттепель продолжает превращать Петербург в Венецию для самых неприхотливых. Вместе с пешеходами убраться с неприветливых улиц спешит даже дорожная разметка.

Судя по прогнозу МЧС, так же «приятно» будет пешеходам и в пятницу: 14 января ожидается мокрый снег, северо-западный и западный ветер до 18 м/с.

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