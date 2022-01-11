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Смольный планирует создать госструктуру для уборки внутриквартальных территорий

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Правительство Петербурга планирует создать государственную структуру для уборки внутриквартальных территорий и дорог. Об этом 11 января сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий.

«По анализу этой зимы мы планируем вернуться к тому, чтобы город создал свою государственную структуру, которая будет отвечать за внутриквартальные территории, в том числе за уборку дорог», — сказал он в эфире канала 78.

Вице-губернатор отметил, что это не подразумевает отказ от привлечения частных компаний в качестве субподряда, но «отвечать должен город». По его словам, это позволит уйти от «лоскутного одеяла территорий», когда, к примеру, у каждого дома своя управляющая компания или рядом стоит бизнес-центр, где создается «межполосье, и непонятно, кто за что отвечает». По словам вице-губернатора, уборка в исполнении управляющих компаний зачастую не отвечает требованиям безопасности из-за того, что они «преследуют свою выгоду».

По его словам, одной из проблем остается нехватка кадров среди людей ручного труда. К примеру, работа дворника, как отметил Повелий, не оплачивается в соответветствии с «нынешними потребностями». «Мы с коллегами посмотрели, что дворник должен получать не менее 40 тысяч рублей. Но сегодня это не повсеместный факт», — сказал он.

Повелий также считает, что в городе больше «не будет дешевой силы с ближних республик». По его словам, привлечение рабочих через дворник-шеринг перспективно, а подобная практика уже распространилась не только на Калининский, но и на Красногвардейский районы и пользуется популярностью у петербуржцев. В ближайшее время, добавил вице-губернатор, планируется расширить круг районов, где будут использовать подобную систему уборки территорий.

С начала года Государственная жилищная инспекция возбудила свыше ста административных дел за нарушения при уборке. За этот период инспекторы проверили 1,3 тыс. домов — нарушения нашли в 29% случаев. На этой неделе, как рассказали в ГАТИ, рассмотрят 29 административных дел о ненадлежащей зимней уборке.

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Комментарии (14)

Brevnault
«Мы с коллегами посмотрели на дворника и решили, что он должен получать не менее 40 тысяч рублей»
«Хочу, чтоб дворник у меня с медалью был».
teodor
Еще один комитет и 100чиновников на двух дворников нужно организовать!
***_555
Эффективность чинушья предсказуема.
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