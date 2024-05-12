«Копейку» с 15-летним водителем останавливали в Коробицыно со стрельбой. Видео погони

Юного водителя-нарушителя задержали в Выборгском районе Ленобласти в результате погони со стрельбой.
Как сообщает 47news, днём 11 мая, в четвертом часу, в поселке Коробицыно на Центральной улице наряд ДПС заметил подозрительные «Жигули» первой модели и дал сигнал остановиться. Водитель увеличил скорость. Началась погоня.
Водитель «Жигулей» мчал опасно, и инспектор ГИБДД решил стрелять: сначала в воздух, затем девять раз по колесам. Машина остановилась. За рулем оказался
Подростка доставили в отдел полиции и составили протокол об административном нарушении за вождение без прав. Забрал его отец, работающий в автосервисе. На него тоже составили протокол — по статье о «неисполнении родителями обязанностей воспитанию несовершеннолетних». «ВАЗ-2101», как выяснилось, намного старше подростка — 1987 года выпуска.
Ночью в Ленинградской области, в посёлке Рощино, пятеро подростков отправились кататься на «Шкоде», принадлежащей отчиму одного из них.