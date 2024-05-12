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    «Копейку» с 15-летним водителем останавливали в Коробицыно со стрельбой. Видео погони

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    7 комментариев

    Юного водителя-нарушителя задержали в Выборгском районе Ленобласти в результате погони со стрельбой.

    Как сообщает 47news, днём 11 мая, в четвертом часу, в поселке Коробицыно на Центральной улице наряд ДПС заметил подозрительные «Жигули» первой модели и дал сигнал остановиться. Водитель увеличил скорость. Началась погоня.

    Водитель «Жигулей» мчал опасно, и инспектор ГИБДД решил стрелять: сначала в воздух, затем девять раз по колесам. Машина остановилась. За рулем оказался 15-летний ученик местной школы. Он, по данным «Дорожного инспектора», объяснил, что удирал от полиции, потому что у него нет водительских прав.

    Подростка доставили в отдел полиции и составили протокол об административном нарушении за вождение без прав. Забрал его отец, работающий в автосервисе. На него тоже составили протокол — по статье о «неисполнении родителями обязанностей воспитанию несовершеннолетних». «ВАЗ-2101», как выяснилось, намного старше подростка — 1987 года выпуска.

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    Ночью в Ленинградской области, в посёлке Рощино, пятеро подростков отправились кататься на «Шкоде», принадлежащей отчиму одного из них. 15-летний водитель тоже не стал останавливаться по сигналу полиции. В итоге трое погибли, утонув вместе с машиной в реке Рощинка. Спасли двоих, «Фонтанка» поговорила с мамой одного из них.

    Фото: Дорожный инспектор

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    Комментарии 7

    Akabos12 Мая 2024 в 19:16
    Весна)))
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