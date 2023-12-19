Как рыба об лед. Почему петербургским пешеходам не стало лучше

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На петербургских тротуарах смешался алхимический коктейль: лед, вода, соль, песок, грязь. Вечной жизни он не обещает.



Начиная с выходных Петербург живет в режиме грязной и скользкой оттепели со всем вытекающими: сломанные ноги, разбитые головы и автомобили. Вал сообщений от читателей такой, что «Фонтанка» запустила онлайн-трансляцию о том, как город борется со стихией и не только с ней. Главная беда — тротуары, где пешеходы ждут подвоха и сверху, и снизу.



Кто убирает

Тротуары, как и проезжая часть — епархия дорожных предприятий, которые содержат городские улицы. Известно, что почти треть этой пешеходной зоны мало приспособлена для уборки с помощью техники: и так-то мало места, а остановки общественного транспорта и дорожные знаки, которых с появлением платной парковки стало значительно больше, только усугубляют ситуацию.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сам по себе пул дорожных предприятий, которые убирают улицы, практически не меняется годами: ГУДП «Центр» (флагман отрасли, обслуживающий исторические районы), АО «Коломяжское» (большие северные районы), ГУДП «Путь» (юго-запад), «Автопарк №7 Спецтранс» (правобережные), АО «Автодор» (Колпино и Пушкин), а также «Курортное» и «Петродворцовое», работающие в одноименных районах. Реформу, в рамках которой они сменят форму собственности и будут получать подряды от комитета по благоустройству без конкурсов, им еще только предстоит пройти, до середины 2024 года они выигрывают контракты по прежней схеме.



Как правило, тротуары отдают на субподряд — не все и не по всем видам уборки. В частности, в ГУДП «Центр» «Фонтанке» пояснили, что вручную там убирают 65–70% пешеходных площадей. Кроме того, сторонние компании привлекают и к механизированной уборке части тротуаров — например, на Васильевском острове и в Петроградском районе (Крестовский и Каменный острова). Собственные силы предприятие скапливает в исторической части островов.



Если посмотреть на контракты, то видно, что на ручную уборку тротуаров их заключали в мае, действуют они до апреля 2024 года. Самый крупный — на Центральный район (138 млн рублей), далее Василеостровский и Петроградский (более 90 млн) и Адмиралтейский (более 70 млн). Это тоже были полноценные аукционы, победители разные — заметны УК «Тех-Строй» Михаила Шишканова, ООО «Каре» Дмитрия Бухтиярова и ООО «Путь чистоты» Дмитрия Нестеренко. Чтобы понять, насколько это наезженная система, можно, отметить, что бывшее название «Пути чистоты» — «Логиком»: его бенефициар и директор после памятной зимы 2021/2022 годов были задержаны в рамках уголовного дела по мошенничеству — опять же в связи с уборкой тротуаров в Василеостровском районе. Сейчас ГУДП «Центр» объявил еще два десятка аукционов на тротуары в различных районах на первые месяцы 2024-го, привязав лоты к адресам работы автоколонн.



«Коломяжское», в свою очередь, субподряды на содержание части дорог отыграло еще в середине 2022 года (тогда все нынешние городские генподрядчики и получили полуторагодичные контракты на свои районы, которые истекают через 11 дней). Выборгский и Приморский за 600 млн ушли «Балтсервису» Дмитрия Егорова, в Калининском работает «Дорожник СПб», именно им и достаются тротуары — вместе с правом привести субсубподрядчиков. Недавно «Коломяжское» разыграло договоры на первое полугодие 2024-го: Калининский район за 1,1 млрд распределили между «Балтсервисом» и ООО «Дорожник СПб», а Приморский и Выборгский (каждый за 600 млн) — между «Балтсервисом» и ООО «Омега-Вэй». Практику разделения всего объема субподряда на нескольких участников аукциона используют и ГУДП «Путь», и АО «Автодор».



Именно в этой лесенке два года назад чиновники и следователи, как показалось, нашли корень зла. Консенсус был такой: нерадивые конечные исполнители подписывают договоры, заведомо не имея достаточного числа людей, и рассчитывают, что зима позволит не показать их реальное бессилие. Когда погода милует — деньги за работу идут подрядчику, и он улетает на Канары до следующей зимы. Когда не везет — пешеходы массово ломают ноги, после чего все зависит от общественного резонанса и старания Следственного комитета (если учесть, как зачастую происходит трудоустройство и оплата труда в небольших уборочных фирмах, недостатка в материале у следователей нет). Именно поэтому затеяли реформу содержания города: предполагается, что бюджетные, а не коммерческие предприятия будут более подконтрольны, а вся система — более прозрачной.



Как убирают Но дорожники до реформы еще не доехали. И признаются, что людей у них не хватает даже до штатной укомплектованности. Речь не только о механизаторах, но и о «ручниках». Как объяснял в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава ГУДП «Центр» Егор Пащенко, кадровый дефицит особенно заметен после большого снегопада. «Еще больший дефицит в этом направлении («ручников» — прим.ред.), чем, скажем, в механизаторах. Даже наши привлеченные подрядные организации жалуются на отсутствие желающих выполнять эту работу», — объяснял он. Ситуацию пытаются чаcтично решать за счет мобильных бригад — с привлечением работников из других отделов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Когда в Петербурге начали массово использовать реагенты в чистом виде, это вызвало протест у части горожан, на что им отвечали: безопасность важнее. Позднее стало известно, что в этом году запустят эксперимент по более массивному применению «Бионорда» — это еще более сильное вещество, чем привычный NaCl. Кивали на опыт Москвы и вновь говорили, что пекутся о горожанах. Одновременно сообщали — будем использовать меньше песка, чтобы не засорять канализацию и избежать пылевых бурь по весне.





В результате — комбо: почта «Фонтанки» переполнена с одной стороны фотографиями рассыпанной по неочевидному принципу соли, а с другой — непроходимых тротуаров. Основные жалобы — лед либо лужи там, где он растаял под воздействием реагентов, надолбы вдоль стен и под водосточными трубами, неприбранные осколки льда, сброшенные с крыш.



Дело не только в очевидной нехватке людей и в столь же очевидной погодной составляющей, но и в пресловутом лоскутном одеяле. Дорожники традиционно грешат на жилищников: именно из водосточных труб домов льется вода, которая смывает все «подсыпку» вдоль стен и на тротуарах. Чуть ли не на каждом правительственном совещании губернатор говорит о необходимости координации между различными ведомствами, которые отвечают за уборку города. В свое время «Фонтанка» писала о так называемом регламенте взаимодействия применительно именно к очистке платной парковки, но вообще-то там хватает и других направлений, вовлечены комблаг, жилищный комитет, комитет по транспорту, комитет по строительству и районные администрации (жилищные агентства убирают внутриквартальные территории общего пользования).



Согласно этому регламенту, районные администрации должны за сутки предупредить ответственный комитет об адресах, где управляющие организации намерены сбрасывать наледь с крыш. В правилах благоустройства прописано, что если кто-то в процессе уборки замусорил соседний элемент благоустройства, то он и должен его прибрать. Так что дорожники, получив информацию о сбрасывании сосулек, не приедут на тротуар, пока жилищники не сдвинут в сторону все, что упало. На это отводится 3 часа, а на то, чтобы из прилотковой зоны увезти получившуюся кучу — еще сутки.

«Фонтанка.ру»

С началом оттепели в Петербурге начал падать лед. Сначала — на машины, потом — на людей. Уже есть погибший (правда, предположительно сосулька упала не с крыши дома, а с остекленной лоджии), есть пострадавшие, уехавшие на скорой, есть ребенок в коляске., на которую рухнул снег. На этом фоне губернатор Александр Беглов назвал очистку кровель приоритетом. А дальше — все зависит от ресурсов конкретной управляющей организации: будет ли она тратить время на то, чтобы поскорее прибраться на тротуаре, или поспешит к соседней крыше, чтобы лед оттуда упал санкционированно, а не аварийно.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»