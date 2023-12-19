Петербуржец вышел из автомобиля и сломал берцовую кость. Проблем на целый год

На улице Жуковского утром в воскресенье, 17 декабря, петербуржец Николай упал и получил перелом большой и малой берцовых костей. Сейчас он ждет операцию, а все предстоящие процедуры займут весь предстоящий год. Об этом мужчина рассказал «Фонтанке.ру».

Петербуржец привез дочку в театр «Тантамарески», припарковал автомобиль, вышел из него и упал. У него на руках находился полуторагодовалый сын. По словам очевидцев, Николай падал так, чтобы удержать ребенка, иначе последствия могли бы печальнее.