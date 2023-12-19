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    Петербуржец вышел из автомобиля и сломал берцовую кость. Проблем на целый год

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    На улице Жуковского утром в воскресенье, 17 декабря, петербуржец Николай упал и получил перелом большой и малой берцовых костей. Сейчас он ждет операцию, а все предстоящие процедуры займут весь предстоящий год. Об этом мужчина рассказал «Фонтанке.ру».

    Петербуржец привез дочку в театр «Тантамарески», припарковал автомобиль, вышел из него и упал. У него на руках находился полуторагодовалый сын. По словам очевидцев, Николай падал так, чтобы удержать ребенка, иначе последствия могли бы печальнее.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    После падения он сказал дочке: бери брата и беги за помощью, я ногу сломал. Мужчине помогли родители детей, которые тоже пришли в театр, а также сотрудники учреждения. После госпитализации в Мариинской больнице поставили диагноз — перелом большой и малой берцовых костей, с вывихом и смещением осколков.

    Сейчас петербуржца ждет операция, а все предстоящие процедуры со спицами, гипсованием и повторной операцией займут как минимум год.

    Жена пострадавшего Елена поделилась, что судиться они вряд ли будут, потому что «это всё требует сил, эмоций, времени, а выхлоп, скорее всего, будет нулевой».

    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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