Следствие просит арестовать фигурантов дела о «снежном» мошенничестве на Васильевском острове

Следствие просит заключить под стражу Анну Орехову, Дмитрия Нестеренко, Алексея Веселовзорова и Ивана Макарчука, сообщает 10 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По мнению полиции, в рамках исполнения контрактов между компанией «Логиком» и комитетом по благоустройству на уборку тротуаров, они похитили из бюджета более миллиона рублей. При этом изначально у компании не было ни возможности, ни намерения исполнять обязательства.

«Фонтанка» писала о задержании шестерых человек, среди которых Алексей Веселовзоров, бывший чемпион России и Европы по боевому самбо. Компания «Логиком» зарегистрирована по одному адресу с несколькими компаниями Веселовзорова, например «Автотранс». Иван Макарчук — директор «Логикома», Дмитрий Нестеренко — бенефициар. Женщина по имени Анна Орехова возглавляет компанию под названием «Артан» — под данным «Фонтанки», это название также фигурирует в материалах дела.



Напомним, после проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. По два дела — в Василеостровском и Фрунзенском районах. Утром 8 февраля под 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам. Подробнее об этих событиях и их контексте читайте в материале «Фонтанки».

