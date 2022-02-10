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Следствие просит арестовать фигурантов дела о «снежном» мошенничестве на Васильевском острове

В Василеостровский районный суд Петербурга поступили ходатайства следствия об избрании мер пресечения для четырех фигурантов дела о крупном мошенничестве при исполнении контрактов на уборку дорог. Это эхо массовых обысков вторника.

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Следствие просит заключить под стражу Анну Орехову, Дмитрия Нестеренко, Алексея Веселовзорова и Ивана Макарчука, сообщает 10 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По мнению полиции, в рамках исполнения контрактов между компанией «Логиком» и комитетом по благоустройству на уборку тротуаров, они похитили из бюджета более миллиона рублей. При этом изначально у компании не было ни возможности, ни намерения исполнять обязательства.

Суд продлил всем фигурантам срок задержание на 72 часа.

«Фонтанка» писала о задержании шестерых человек, среди которых Алексей Веселовзоров, бывший чемпион России и Европы по боевому самбо. Компания «Логиком» зарегистрирована по одному адресу с несколькими компаниями Веселовзорова, например «Автотранс». Иван Макарчук — директор «Логикома», Дмитрий Нестеренко — бенефициар. Женщина по имени Анна Орехова возглавляет компанию под названием «Артан» — под данным «Фонтанки», это название также фигурирует в материалах дела.

Напомним, после проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. По два дела — в Василеостровском и Фрунзенском районах. Утром 8 февраля под 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам. Подробнее об этих событиях и их контексте читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Arboozter
А в других районах не хочет?
ДуремарСПб.
Сбеглов со своим старшим подельником Кабаевым не фигурируют на страницах дела?))Значит вранье.
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