Шестеро задержаны в Петербурге по делу о мошенничестве при уборке Васильевского острова

По данным «Фонтанки», два уголовных дела о мошенничестве находятся в разработке Василеостровского отдела экономической полиции. Все шестеро задержанных — представители субподрядчика и субсубподрядчика ГУДП «Центр», крупнейшего городского дорожного предприятия, которое среди прочего содержит дороги Васильевского острова. Среди задержанных — Алексей Веселовзоров, бывший чемпион России и Европы по боевому самбо.



«Фонтанка» рассказывала, что в материалах следствия упоминается компания «Логиком», зарегистрированная по одному адресу с несколькими компаниями Веселовзорова, например «Автотранс».

