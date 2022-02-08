Шестеро задержаны в Петербурге по делу о мошенничестве при уборке Васильевского острова

По данным «Фонтанки», два уголовных дела о мошенничестве находятся в разработке Василеостровского отдела экономической полиции. Все шестеро задержанных — представители субподрядчика и субсубподрядчика ГУДП «Центр», крупнейшего городского дорожного предприятия, которое среди прочего содержит дороги Васильевского острова. Среди задержанных — Алексей Веселовзоров, бывший чемпион России и Европы по боевому самбо.
«Фонтанка» рассказывала, что в материалах следствия упоминается компания «Логиком», зарегистрированная по одному адресу с несколькими компаниями Веселовзорова, например «Автотранс».
Следствие считает, что участники подрядной цепочки не выполняли тех работ, за которые переводил деньги «Центр». Ущерб в каждом случае больше миллиона, полиция выясняет, с кем общались субподрядчики в унитарном предприятии.
Напомним, после проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. По два дела — в Василеостровском и Фрунзенском районах. Утром 8 февраля под 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам. Подробнее об этих событиях и их контексте читайте в материале «Фонтанки».