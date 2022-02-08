FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -1
75.30р85.89р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Шестеро задержаны в Петербурге по делу о мошенничестве при уборке Васильевского острова

В рамках уголовного дела о крупном мошенничестве при зимней уборке Петербурга задержаны шестеро фигурантов. Это единственное подобное эхо случившихся 8 февраля массовых обысков.

14
Печать

По данным «Фонтанки», два уголовных дела о мошенничестве находятся в разработке Василеостровского отдела экономической полиции. Все шестеро задержанных — представители субподрядчика и субсубподрядчика ГУДП «Центр», крупнейшего городского дорожного предприятия, которое среди прочего содержит дороги Васильевского острова. Среди задержанных — Алексей Веселовзоров, бывший чемпион России и Европы по боевому самбо.

«Фонтанка» рассказывала, что в материалах следствия упоминается компания «Логиком», зарегистрированная по одному адресу с несколькими компаниями Веселовзорова, например «Автотранс».

Следствие считает, что участники подрядной цепочки не выполняли тех работ, за которые переводил деньги «Центр». Ущерб в каждом случае больше миллиона, полиция выясняет, с кем общались субподрядчики в унитарном предприятии.

Напомним, после проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. По два дела — в Василеостровском и Фрунзенском районах. Утром 8 февраля под 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам. Подробнее об этих событиях и их контексте читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

274165986
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации,. когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
АдМиРал
Это всё, конечно, замечательно, вопрос один - а снег-то всё-таки убирать будут или он сам растает?
VKuser360103521
В первую очередь нужно взять в разработку сотрудников ГУДП Центр, так как им подрядчики и суб подрядчики отслюнявливали за якобы выполненные Акты работ. Не вижу в СИЗО сотрудников ГУДП центр. А если взять выше, то и представители КОМБЛАГА тоже должны сидеть в СИЗО
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний