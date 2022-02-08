Следствие ищет в уборке Васильевского острова крупное мошенничество

По данным «Фонтанки», следствие предполагает, что при уборке улично-дорожной сети часть работ записывали на две компании, которые на самом деле работы не выполняли. Название одной из них — «Логиком». Компания с таким названием и со специализацией «деятельность по очистке» зарегистрирована на Петровской косе, по одному адресу с еще несколькими десятками фирм. Некоторые принадлежат Алексею Веселовзорову, бывшему чемпиону России и Европы по боевому самбо, который ранее бывал героем публикаций «Фонтанки».
Василеостровский район наравне с Фрунзенским стал лидером антирейтинга: на них приходится по два дела из тех 19, которые лежат в основе операции 8 февраля, в остальных районах — меньше. Подробнее о контексте происходящего читайте на «Фонтанке».