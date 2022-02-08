FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Следствие ищет в уборке Васильевского острова крупное мошенничество

Одним из уголовных дел, в рамках которых 8 февраля проводятся обыски по всему Петербургу, является дело о крупном мошенничестве. Ведет его отдел экономической полиции по Василеостровскому району.

6
Печать

По данным «Фонтанки», следствие предполагает, что при уборке улично-дорожной сети часть работ записывали на две компании, которые на самом деле работы не выполняли. Название одной из них — «Логиком». Компания с таким названием и со специализацией «деятельность по очистке» зарегистрирована на Петровской косе, по одному адресу с еще несколькими десятками фирм. Некоторые принадлежат Алексею Веселовзорову, бывшему чемпиону России и Европы по боевому самбо, который ранее бывал героем публикаций «Фонтанки».

Василеостровский район наравне с Фрунзенским стал лидером антирейтинга: на них приходится по два дела из тех 19, которые лежат в основе операции 8 февраля, в остальных районах — меньше. Подробнее о контексте происходящего читайте на «Фонтанке».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

265841815
про Васильеостровские УК можно сериал снимать. Как там директоров сажали-отпускали. А как болт забивали, так и забивают. Это просто комедия какая-то.
Pupin
"которые на самом деле работы не выполняли".
О, пошла правда всплывать, с мусором тоже самое.
Big love на 3 месяце зимы оторвал зад от кресла.
LOM
Возможно виноват и Смольный. А возможно и понты высшего образования.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний