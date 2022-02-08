19 мгновений зимы. Смольный отгораживается от сугробов и сосулек уголовной стеной

Утро 8 февраля сложилось для дорожных предприятий Петербурга, жилкомсервисов и их подрядчиков нервно. Порядка 200 сотрудников полиции, СОБРа и следователей постучались к ним в двери. Вели себя интеллигентно, арестов не ожидается — по крайней мере, не сегодня. Это не те обыски, с которых уводят в наручниках, а те, с которых уносят коробки с документами, чтобы потом долго копаться. В коробках, как думает прокуратура и следствие, свидетельства хищений и приписок в главной отрасли последних месяцев — уборке улиц и крыш от снега. И словно чересчур очевидный ход сценариста — трагедия с погибшим дворником накануне, убитым сосулькой с дома, за которым он сам и следил.
«Фонтанка» рассказывала, как начались обыски, и прикидывала примерный масштаб операции, вызвав очевидный тон комментариев — мол, лучше бы им лопаты раздали. Вскоре откликнулась прокуратура — все актуальные уголовные дела возбуждены после ее проверок по уборке дорог и крыш, она же контролирует процесс. Дел этих 19, говорят собеседники «Фонтанки», на одно больше, чем районов. «Лидерами» стали Фрунзенский и Василеостровский, там по два дела, в остальных соответственно — от 0 до 1.
Несколько недель назад прокуроры действительно выясняли, насколько жилищники и дорожники оснащены техникой и кадрами, заявленными при заключении контрактов. Видимо, в общих чертах выяснили.
Районные отделы экономической полиции получили внятный сигнал: надо зайти и получить максимум документов — акты приемки работ, штатные расписания, ведомость зарплат и т. п. Под каким предлогом заходить, решайте сами, благо количество возбужденных дел позволяет выбирать: это и финансовые нарушения, и дела, связанные с травмами от сосулек. Поэтому и в постановлениях на обыски — процессуальная солянка. На севере, к примеру, есть такой клиент, как АО «Коломяжское», убирающее улицы Калининского, Выборгского и Приморского районов, очень большие куски городского госзаказа. А на Васильевском — база ГУДП «Центр», вообще главное дорожное предприятие города, вокруг которого Смольный намерен строить будущую реформу отрасли. Интересно, что директором «Центра» является Егор Пащенко — бывший руководитель «Коломяжского», который успел между этими двумя отрезками побыть зампредседателя комитета по благоустройству. В других районах беспокоят адресно жилкомсервисы и их подрядчиков.
Отдельным сюжетом — обыск в УК «Релакс». Постановление на него выписывали не вчера, а уже 8 февраля, и поводом стала не прокурорская проверка, а смерть дворника. Соответственно и проходило все куда драматичнее, с нападением на оперативника и умножением числа уголовных дел.
По данным «Фонтанки», у начала этой операции стояли даже не прокуроры, а Смольный. В коммунальном блоке руководство сменилось прямо перед зимой, причем по всей вертикали: вице-губернатор (теперь Анатолий Повелий), жилищный комитет (теперь Олег Зотов), комитет по благоустройству (Василий Пониделко). Уже в январе в фонд капремонта пришел Дмитрий Шутов.
Всем чиновникам на входе задавали вопрос: вы уверены, что уберете город зимой, к которой вы его не готовили? В ответ — солидное спокойствие, в квалификации коллег не сомневаемся. Затем — первый же серьезный снегопад от «Бенедикта», город оказывается завален снегом на долгие дни. И картина повторяется — вплоть до сегодняшней «Роксаны», которая превратила Петербург в площадку для отдельной олимпиады по экстремальным видам спорта.
О причинах в интервью «Фонтанке» подробно рассказывали Анатолий Повелий и Олег Зотов, чиновники собирали даже специальную пресс-конференцию. Если не брать в расчет естественные причины, на которые они ссылаются традиционно (залповые снегопады и частые переходы температуры через ноль), главной болезнью отрасли называют непрозрачность. Именно она не позволяет установить, что подрядчик, который отчитывается о 200 дворниках, на самом деле нанял пятерых и надеется на бесснежный сезон. С этим столкнулись повсеместно, нехватку рабочей силы Повелий назвал «катастрофической». Собственно, он же тогда намекнул на развитие событий, сказав, что постфактум отделять мертвые души от живых в штате подрядчиков будет уже прокуратура.
И в сфере уборки дорог (ответственность комблага), и в области уборки внутриквартальных территорий и крыш (жилищники) Смольный анонсирует изменения: от коммерческих аукционов и подрядчиков чиновники переходят к бюджетному заданию. Весь объем работ будет распределяться директивно между бюджетными же учреждениями: на УДС это будут нынешние дорожные предприятия (к примеру, те же самые «Коломяжское» и «Центр»), во дворах — районные жилищные агентства. От рынка в сфере содержания города уходят, он «не показал эффективности». Анатолий Повелий прямо говорил, что намерен сломать базовый принцип подрядчиков — желание сэкономить.
Однако первых результатов ждут не раньше следующей зимы, а реагировать на нынешнее безобразие нужно прямо сейчас. Качество уборки не спрячешь и не назовешь плодом фантазии «богатых и влиятельных людей», способных проплатить дискредитацию власти наличными. ГЖИ и ГАТИ отчитываются о штрафах, но это не мешает почте «Фонтанки» лопаться от писем с фотографиями огромных сосулек и протечек в квартирах на верхних этажах, над которыми только что поработали ломами. Так что до конца зимы с поисками виноватых решили не тянуть.
Пока неясно, кого назначат. Генподрядчики по содержанию дорог только приступили к исполнению своих новых полугодовых контрактов. Это для автомобилистов и пешеходов на тротуарах январь — долгий срок, а в системе госзакупок еще даже не выложены акты приемки работ за прошлый месяц. Зато в декабре, судя по всему, пчелы что-то заподозрили. По крайней мере, в отчетах за исполненные контракты есть свидетельства о не отработанных в полной мере авансах из бюджета, куда деньги и возвращают. Но в общем объеме это копейки. К примеру, закрытый полуторагодовой контракт по Центральному району за 1,187 млрд рублей оплачен на 1,175 млрд; по Приморскому (1,355 млрд рублей) — на 1,351 млрд; по Красногвардейскому (1,093 млрд) — на 1,090 млрд; по Петродворцовому (521 млн) — на 516 млн. И так далее. То есть, если отталкиваться от сметы — вот где-то так заказчик себе уборку и представлял, претензий особенно нет.
Другое дело, что и задним числом следователи, бывает, находят номиналов. В частности, дело в отношении бывшего директора ГУДП «Центр» Олега Фомина основано на идее, что городское предприятие в 2020-м убирало тротуары Фрунзенского района своими силами, а подрядчик «Эконева», которому якобы оплачивали эти работы, был фиктивным звеном. Судя по всему, в Василеостровском районе сейчас ожидается ремейк: в разработке находится дело по особо крупному мошенничеству, в ролях следствие видит двоих субподрядчиков «Центра», звучит название «Логиком». Компания с таким названием, подходящая по роду деятельности, зарегистрирована на Петровской косе; адрес совпадает c несколькими десятками фирм, некоторые из них принадлежат Алексею Веселовзорову, бывшему чемпиону России и Европы по боевому самбо.
С дворами сложнее, это натуральное лоскутное одеяло. Чаще всего жалуются на внутриквартальные территории общего пользования. Это ответственность района — или муниципалитета, в зависимости от географии, а право убирать их разыгрывают на аукционах. Очень часто, если это большой ломоть, контракт забирает местный жилкомсервис и пытается «распылиться» — и дома содержать, и формально не имеющую к домам отношения территорию. Иногда заходят частники и даже индивидуальные предприниматели. В целом это климатическая лотерея: можно провести бесснежную зиму и получить полную оплату по контракту без особенных усилий, а можно влипнуть в различные «бенедикты», и тогда получается, как получилось сейчас. Здесь тоже пока сложно сказать, как заказчики оценивают усилия подрядчиков за январь, актов еще нет.
Что касается очистки кровель, то это вообще главная коммунальная тема последних недель: с крыш падают лопаты, на них работают без страховки, используют веревку вместо лазера, а иногда утюг. Не так выглядел этот процесс в мечтах жилищников и инноваторов с их нанотрубками, а кроме того, все это просто чревато трагедиями, подобными случившейся накануне. Еще в ноябре стало известно, что у управляющих организаций не хватает около 200 кровельщиков, и, видимо, ничего не изменилось. Специальный агрегатор, через который свободные промальпинисты смогут заходить на петербургские крыши, если и появится, то точно не этой зимой. А без них 13 тысяч кровель в городе не очистить. О каком количестве работников — своих и привлеченных — отчитывались жилищные и клининговые компании, предстоит узнать (и сравнить с действительностью) полиции.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»
19 мгновений зимы. Смольный отгораживается от сугробов и сосулек уголовной стеной
Полиция зашла по нескольким десяткам очевидных адресов в Петербурге. Очередной циклон с женским именем этого не заметит, но меры, получается, приняты. На Васильевском — дежавю.
Утро 8 февраля сложилось для дорожных предприятий Петербурга, жилкомсервисов и их подрядчиков нервно. Порядка 200 сотрудников полиции, СОБРа и следователей постучались к ним в двери. Вели себя интеллигентно, арестов не ожидается — по крайней мере, не сегодня. Это не те обыски, с которых уводят в наручниках, а те, с которых уносят коробки с документами, чтобы потом долго копаться. В коробках, как думает прокуратура и следствие, свидетельства хищений и приписок в главной отрасли последних месяцев — уборке улиц и крыш от снега. И словно чересчур очевидный ход сценариста — трагедия с погибшим дворником накануне, убитым сосулькой с дома, за которым он сам и следил.