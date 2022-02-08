Директор УК после гибели дворника на севере Петербурга от сосульки напал на следователя, который пришел с обысками в офис

Региональное ведомство 8 февраля сообщает подробности трагедии, которая произошла накануне у дома 94 по Большому Сампсониевскому проспекту. 29-летний дворник сначала участвовал в очистке крыши от наледи и снега. Затем он спустился во двор, чтобы убрать сброшенное, но в этот момент на него упала сосулька. От полученной травмы он скончался, как писала «Фонтанка».



После гибели дворника было возбуждено уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности». Следствие установило, что УК «Релакс», в ведении которой находится дом, уроженца Узбекистана официально не трудоустраивала.

