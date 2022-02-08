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Директор УК после гибели дворника на севере Петербурга от сосульки напал на следователя, который пришел с обысками в офис

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели дворника от упавшей сосульки в Выборгском районе Петербурга. Гендиректор УК во время обысков добавил себе еще одно дело — о нападении на представителя власти.

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Региональное ведомство 8 февраля сообщает подробности трагедии, которая произошла накануне у дома 94 по Большому Сампсониевскому проспекту. 29-летний дворник сначала участвовал в очистке крыши от наледи и снега. Затем он спустился во двор, чтобы убрать сброшенное, но в этот момент на него упала сосулька. От полученной травмы он скончался, как писала «Фонтанка».

После гибели дворника было возбуждено уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности». Следствие установило, что УК «Релакс», в ведении которой находится дом, уроженца Узбекистана официально не трудоустраивала.

Во время обысков, когда следователь изымал в офисе УК документацию и электронные носители информации, 55-летний генеральный директор компании, как сообщает СК, напал на следователя следственного отдела по Выборгскому району.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». СК готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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Комментарии (37)

SpiderDuck
Гендир повёл себя невероятно глупо. Нужно было просто следаку дать на лапу и он бы написал, что дворник погиб из-за того что не соблюдал технику безопасности.
265859857
случайно, не лицо кавказской национальности?
bluxer
Relax, don't do it
When you want to go to it
Relax, don't do it
When you want to come
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