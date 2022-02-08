Петербург занесло 60 обысками. Две роты силовиков разгребают снежные проблемы жилищников и дорожников

Для проведения синхронных действий потребовалась не только подготовка и единый командный центр в ГУ МВД, но и концентрация 200 полицейских, следователей и сотрудников СОБР. Ведь проанализировать численность личного состава, брошенного в атаку, не очень сложно. Исходя из практики подобных мероприятий, на каждый обыскиваемый адрес выделяется минимум по два опера, а в наиболее важные места выходит еще и следователь. Плюс, как известно «Фонтанке», в десяток точек для убеждения направлено по три-четыре собровца. Вот и получается на армейском языке — две мотострелковые роты.

Примерно с 9 утра 8 февраля, как стало известно «Фонтанке», оперативники многих районных отделов экономической полиции одновременно отправились по более чем 60 адресам, где располагаются жилкомсервисы, дорожные предприятия и их многочисленные подрядчики.

По данным «Фонтанки», обыски затронули жилищные агентства, дорожников и их подрядчиков во многих районах города. Пока известно, что это стало неожиданностью для таких организаций в Выборгском, Приморском, Фрунзенском районах. Но журналисты «Фонтанки» уверены, что эти территории не одиноки.



По предварительным данным, все обыски выписаны отнюдь не по одному уголовному делу, как это принято. Таких дел много, а их материалы находятся в разных следственных управлениях, но и они не объединены. Для первого часа данного события это также является интригой.



«Фонтанка» смогла разведать и политическую составляющую сегодняшнего силового процесса. По убеждению нескольких собеседников как в Следственном комитете, так и в МВД, инициатива исходит от гражданских властей. То есть из Смольного.



Пока мы добираем сведения по главной сегодняшней теме. В ближайшее время дадим подробности и толкования. Подождите чуть-чуть.

