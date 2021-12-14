Использовать дубину в профилактических целях. Вице-губернатор по ЖКХ о снежном коллапсе в Петербурге

Анатолий Повелий Фото: пресс-служба петербургского ЗакСа / assembly.spb.ru Поделиться Поделиться







— Накануне вашего вступления в должность на наш вопрос о состоянии отрасли, в частности готовности к зиме, вы говорили, что вам «необходимо погрузиться в глубину вопроса» и называли работающие в этой области структуры и людей — «компетентнейшими». По итогам погружения в вопрос какую ситуацию в отрасли вы застали?



— Природа в кратчайшие сроки погрузила нас и в морозы, и в снегопады, и в кусочки весны в виде плюсовой температуры и связанное с этим образование наледи, сосулек и так далее. Как любая отрасль, она имеет хронические заболевания. Начало зимы позволило выявить все недостатки, которые есть.



— Это какие? Перечислите, пожалуйста.

— Основные недостатки, с которыми мы столкнулись, это расчет, по всей видимости, на русское «авось», что зима будет не такой суровой в нашем далеко не южном городе. Ориентировались на ситуацию трехгодовалой давности, когда была в достаточных количествах рабочая сила у клининговых компаний, когда можно было спокойно входить в зиму с заключенным договором на оказание услуг по уборке территории и кровель. Но те реалии, которые нам подарил ковид и отсутствие рабочей силы, не учитывались. Прикрылись договорами, а что за этими договорами? За ними нет конкретных людей. Предчувствие у меня на эту тему было. Поэтому та тема, которую назвали модным словом «дворник-шеринг» и над которой не поглумился только ленивый, она была вызвана не желанием какого-то хайпа, а необходимостью найти ресурсы на нестандартные климатические ситуации. В этом-то и крылся смысл акции.

— У подрядчиков нет людей?

— На сегодняшний день мы понимаем, что людских ресурсов, которые сидят и ждут больших снегопадов с заготовленными лопатами, у клининговых компаний нет. Глаза нам помогла открыть и прокуратура, она дала справку, что из проверенных (как та недобросовестная невеста, которая со всеми заключила брачные союзы) в 9 компаниях штатная численность работников составляет от 2 до 13 человек, в трех организациях — от 19 до 43 человек, у трех индивидуальных предпринимателей, исходя из общедоступных источников информации, работники не числятся вовсе. 28 подрядчиков являются управляющими организациями. Однако их возможность одновременно убирать и придомовую, и внутриквартальную территории не выяснена. То есть наш русский «авось». Но в докладах все звучало очень красиво и достойно.



— Двигается ли проект агрегатора по промальпинистам для крыш?

— Мы над этим работаем, он двигается, но пока ничего оптимистичного он не принес, потому что количество альпинистов в городе кратно не увеличилось. С ними заключены договоры, но это не значит, что они физически одномоментно могут 18 районов обработать.

— Как вы сами объясняете очень ограниченную популярность дворник-шеринга?

— Я не сказал бы, что она ограниченная. Там, где подошли к этому серьезно, где есть деньги у управляющих компаний, количество желающих достаточно большое. По Красногвардейскому району: у них еще до пилотного проекта было 75 человек. Понимаете, прокат машин существует не одно десятилетие, но пользовались им единицы. Появился каршеринг — начали пользоваться сотни тысяч. Разница в одном: простота оформления документации и возможность почасового пользования. Я все-таки считаю, что этот ресурс и возможность нашим пенсионерам и тем, кто не имеет постоянной работы, заработать тысячу или 500 рублей — это хорошая история. Опросы, которые мы проводили, говорят, что обсуждают эту тему и глумятся над ней люди, для которых 1000 рублей — неключевая сумма. А есть люди, которым реально не хватает. И эта сумма — наполнение потребительной корзины или решение каких-то проблем. И самое главное, что это людской ресурс, который здесь рядом, во дворе, может всегда выйти помочь и заработать. [Хорошо], что ввели почасовую оплату: кто-то может 7 часов отмахать лопатой, кто-то меньше, но в условиях нашего города с самой разнообразной архитектурой и конфигурацией есть участки, где без ручного труда ничего не сделать, механизированной уборкой не справиться.



— Как еще можно решить проблему нехватки рук?

— Следующее, что хотел бы сказать и что сейчас будет предметом изучения и управленческих решений — это подъем статуса низовых работников. Если коротко, стратегически: пока мы не решим вопрос о достойных условиях труда дворников, техников — людей в оранжевых жилетах, от дядек в костюмах нам ждать нечего.

— Вы хотите поднять «желтым жилетам» зарплату?

— Безусловно. Я хочу не просто поднять зарплату, это касается не только их, но и тех, кто за рулем уборочной техники, кто работает в садово-парковых предприятиях, тех, кто непосредственно работает на земле. Поднять качество и комфорт бытовых условий, куда они приходят, где переодеваются, принимают душ, куда приходят после работы, элементарные условия должны быть. Сейчас в отрасли — от комфортных условий до катастрофически неприемлемых. Тем самым мы занижаем планку, во-первых, это неуважительно к работающим на земле людям, во-вторых, это определяет и качество трудовых ресурсов, потому что [в отрасли работают] или фанаты своего дела или «больше негде работать».



— Вы сказали, что мы не учли «ковидный» момент в подготовке к зиме. Число жалоб на уборку дорог значительно выросло к прошлой зиме. С чем вы это связываете? Чего не хватает: людей, техники, денег, снегоплавилок?

— Мы сейчас говорим про дороги. По данным на 13 декабря, в этом сезоне вывезена половина прошлогоднего объема. Природа нас поставила в более жесткие условия. Что касается уборки: существуют ГОСТы, согласно которым есть приоритетность уборки улиц, и я не говорю, что все сделано идеально, недостатки знаю и я, и мои коллеги. Сейчас мне прислал ссылку [депутат Госдумы Виталий Милонов], в которой пишет, что наблюдает в Москве лужи из реагентов и понимает, какой ценой достигнута внешне более качественная уборка. Если вы обратили внимание, то реагенты, которые упростили бы уборку, но нанесли бы большой вред, вообще не применялись, применялись превентивно солевые растворы, и в момент, пока не наступило потепление, город был белым. То, что снег складируется — это исключительно временное складирование на Дворцовой и на набережных, на этот счет была критика. Но это мера, чтобы побыстрее убирать проезжую часть.



— Значит, нехватка техники и людей все же есть?

— Есть нехватка техники, есть нехватка людей. Конечно, на такие залповые снегопады нехватка есть. Но готовы ли мы содержать с запасом всю эту технику и троекратно ее увеличить, чтобы она просто стояла?

— Как тогда выходить из ситуации?

— У нас очень много вопросов по отрасли, мы готовим ее реформу. И как только она пройдет всестороннюю экспертизу, мы будем предлагать ее правительству. Где-то скальпелем, где-то более серьезные реформы. У нас есть видение, как это сделать, возьмем московский опыт, попросим денег на технику, посмотрим, какие по технике сделать приоритеты. Что касается сегодняшней уборки и вала критических замечаний, которые поступили, они носят как объективный, так и не очень объективный характер. Автомобилисты жалуются на отсутствие техники, но если ее всю разом выгнать, мы вообще парализуем город. Поэтому основная работа кипит ночью. Количество ДТП в силу того, что кто-то не успел резину поменять, кто-то не успел привыкнуть к специфике вождения, парализовало город больше, чем наша уборочная техника или неубранные дороги. Но это не оправдание, а заметка на полях.



— Какие районы лучшие в рейтинге уборки и какие худшие?

— Здесь все просто. Лучшие — это пригородные, худшие — центральные, у которых узкие запаркованные улочки, дворы-колодцы и так далее. Так, где тесно, там и хуже всего. Что еще выявила зимняя история. Мы, жители, по привычке, говорим, вот Смольный, давайте брать его штурмом. Но не учитываем, что сегодня половина города убирается частными компаниями, находится в зоне ответственности частных компаний. Допустим, случилась коммунальная авария на Тележной улице из-за некомпетентности УК и жадности на запасные части и материалы, и жители были лишены три дня элементарных коммунальных услуг, дом обесточен, обездвижен. Кого они собирались брать штурмом? Не офис управляющей компании и застройщика, а Смольный. Поэтому один из вопросов, который очень важно поставить сейчас на должный уровень, это наша, власти, способность координировать работу частных компаний.

— Как до них достучаться?

— Для этого у нас есть ГАТИ и ГЖИ, и этот механизм будет использоваться очень активно. Некоторые управляющие компании считают, что есть вот хороший новенький дом, с которого можно хорошо собирать плату, но при этом не особо ломать голову по поводу уборки территории. Будем обращать их внимание, это относится и к бизнес-зданиям, и к ведомственным, и к федеральным. Не просто размахивать дубиной, а выстроить правильное скоординированное сотрудничество.

— На последних выходных ГАТИ по итогам обследования выписала штрафов на 2 млн рублей за плохую уборку территорий и наледи с крыш нежилых зданий, в списке организаций, которые «забивают» на уборку, вузы, промплощадки и министерства. Четверть этой суммы — штраф структуре Минобороны. Коммунальщики военного ведомства получают штрафы из года в год, этот механизм на качество их работы явно не влияет. Что делать, не ждать же, пока лед с их объектов кого-то пришибет?

— Мое видение, об этом я сейчас с коллегами и с районов, и с ГАТИ, ГЖИ говорю, что эффективность нашей работы — это не количество выписанных штрафов, а комфорт и безопасность граждан. И нужно вести профилактическую работу. У меня сегодня большая ВКС с главами. Сейчас будем конкретизировать: предупреждать, а не просто приехали, сидим в засаде и ждем сосулек, а предупреждать держателей зданий, которые вне нашей балансовой принадлежности, держать с ними контакт и говорить: ребята, смотрите внимательно, у вас там тема для ГАТИ и ГЖИ, и вас оштрафуют. Работать на упреждение и использовать эту дубину в профилактических целях.

— Накануне в больницу в тяжелом состоянии доставили мужчину, на которого упала глыба льда с крыши, и девушку, которой прилетело сосулькой по голове, и теперь она в коме и в реанимации. По этому случаю уже возбудили уголовное дело. В момент падения сосульки она проходила мимо универмага «У Красного моста». Такие трагические случаи — достаточное предупреждение для бизнеса? Какие есть способы воздействия на бизнес, кроме штрафов и профилактики?

— Печальные случаи, о которых вы сейчас говорите, это большая в том числе и моя личная боль. В данном случае пострадавшим будет оказана всяческая помощь, в том числе и со стороны бизнеса, они выразили готовность оказать содействие. Но надо вести работу, чтобы таких случаев не было. Нам сейчас необходимо отладить работу по координации. Зачастую собственник управляет зданием, но не имеет представления, что здание — это не только ГВС, ХВС и канализация, а еще и сосульки, крыша и так далее. Сейчас мы будет с коллегами из районов и моей отрасли говорить о том, чтобы наладить предупредительную, а не просто карательную работу. Ведь есть собственники, которые сами не эксплуатируют здание, а находятся где-то в отдаленности, он этого и не видит. Поэтому сначала — обратить внимание, предупредить и проконтролировать. У нас есть взаимодействие с МЧС, будем привлекать эту структуру для оперативной ликвидации угрозы жизни наших горожан.

— То есть силами МЧС будут сбиваться сосульки, даже если здание в частной собственности?

— Можно сказать и так. Что сейчас самое главное — ликвидировать опасность.

— Вы в конце ноября давали поручение срочно найти кровельщиков, это поручение было выполнено? Какой у нас сейчас процент нехватки специалистов?

— Сейчас точную цифру не скажу, завтра совещание в жилищном комитете, уточненная цифра будет. Но иллюзий, что количество кровельщиков кратно увеличилось, у меня нет, к сожалению.

— Уборка зоны платной парковки — для дорожников приоритет или обычные адреса в общем ряду?

— Это общие адреса в общем ряду, по крайней мере, я таких задач не ставил, чтобы платные парковки освобождали в первую очередь, потому что они деньги приносят. Такие задачи мы не ставили и не обсуждали.

— «Бенедикт» сыпал три дня, мы, по сути, до сих пор разгребаем. Это нормально?

— С последствиями хотелось бы справиться побыстрее, но хочу обратить внимание, что при выпадении более 15 см, а было гораздо больше, норматив по вывозу снега 20 дней. В норматив мы укладываемся, хотя понятно, что это создает для жителей неудобства. Но в первую очередь мы обеспечиваем возможность проезда по дорогам и улицам. Претензии к кучам, носящим декоративный ущерб — давайте проявим терпение. Если мы каждую машину будем вывозить, у нас снегоплавильные пункты не справятся, и мы будет убирать в час по чайной ложке.

— То есть для того количества осадков и интенсивности их выпадения, с которыми мы столкнулись, у нас мощности снегоплавилок не хватает, поэтому процесс растянут по времени?



— Для залповых снегопадов, безусловно, не хватает. Поэтому есть необходимость складировать там, где это не препятствует дорожному трафику, и будем и дальше складировать. Это применяется и в европейских странах, и в той же Финляндии, которую мы берем за некий эталон. Они без всяких стеснений складывают снег на центральных площадях.

— Жалуются ведь не на кучу на Дворцовой, а на заваленные тротуары.

— А посмотрите телеграм-каналы, кучи фотографируют с разных сторон и различные эксперты и руководители ассоциаций вокруг этих куч водят хороводы и считают, что это показатель неготовности города к уборке.

— Новости последних дней пестрят сообщениями о замерзающих людях в центре города — в Каменке, и даже школа. Впечатление, что это не единичные случаи, а системная неготовность к зиме. Это так или я ошибаюсь?

— Вы ошибаетесь. Все случаи с ограничением подачи тепла связаны с аварийными ситуациями, это или отказ на больших сетях, а были достаточно серьезные магистральные аварии, или внутриквартальные аварии, и здесь все отрабатывается в соответствии с регламентом. И наши энергетики, по Колпинскому району знаю, где более 700 аварий за год происходило, аварийщики работают добротно. Если был слив теплоносителей, это переходит в зону управляющих компаний, они оперативно входят в квартиру, стравливают воздух, обеспечивают качественную подачу тепла. Те случаи, которые есть, нельзя сказать, что это недоработка, это состояние наших сетей. Сейчас ГУП ТЭК и теплоснабжающие организации в очень серьезном темпе работают по замене изношенных сетей. На 15 ноября все районы получили от Ростехнадзора паспорта готовности к отопительному району. Постараемся сделать все, чтобы обеспечить комфорт и безопасность горожан.

Беседовала Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»