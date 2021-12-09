Замерзающие жители поселка Каменка показали подъезд, в котором инеем покрылась даже паутина

Жители поселка Каменка в Выборгском районе Ленобласти показали заиндевевшие подъезды и покрытые ледяными узорами окна. Из-за проблем с отоплением замерзла даже паутина.
Видеозапись из дома № 82 на одной из улиц в редакцию 47news вечером 9 декабря прислала читательница.
47news.ru
В самой квартире, рассказала женщина, ледяные батареи и промерзшие окна. Обилия обогревателей не выдерживают сети — кое-где даже погас свет. Между тем градусник показывает на улице минус 24 градуса.
«А в доме дети, даже обогреватель теперь не включить», — говорит женщина.
Жители Каменки, где находится 138-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада, пятый день живут в холодных квартирах. Причину проблемы они видят в том числе в непрерывных авариях на котельной № 126 на балансе структуры Минобороны в лице ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ).
После публикации материала филиал ЦЖКУ Минобороны РФ по Западному военному округу распространил сведения о том, что подача горячего водоснабжения и теплоснабжения в Каменке действительно была временно приостановлена 6 декабря, но после замены оборудования котельная якобы заработала в штатном режиме.