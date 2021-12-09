Замерзающие жители поселка Каменка показали подъезд, в котором инеем покрылась даже паутина

Видеозапись из дома № 82 на одной из улиц в редакцию 47news вечером 9 декабря прислала читательница.

Жители поселка Каменка в Выборгском районе Ленобласти показали заиндевевшие подъезды и покрытые ледяными узорами окна. Из-за проблем с отоплением замерзла даже паутина.

В самой квартире, рассказала женщина, ледяные батареи и промерзшие окна. Обилия обогревателей не выдерживают сети — кое-где даже погас свет. Между тем градусник показывает на улице минус 24 градуса.



«А в доме дети, даже обогреватель теперь не включить», — говорит женщина.