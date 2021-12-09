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Замерзающие жители поселка Каменка показали подъезд, в котором инеем покрылась даже паутина

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Жители поселка Каменка в Выборгском районе Ленобласти показали заиндевевшие подъезды и покрытые ледяными узорами окна. Из-за проблем с отоплением замерзла даже паутина.

Видеозапись из дома № 82 на одной из улиц в редакцию 47news вечером 9 декабря прислала читательница.

47news.ru

В самой квартире, рассказала женщина, ледяные батареи и промерзшие окна. Обилия обогревателей не выдерживают сети — кое-где даже погас свет. Между тем градусник показывает на улице минус 24 градуса.

«А в доме дети, даже обогреватель теперь не включить», — говорит женщина.

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Жители Каменки, где находится 138-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада, пятый день живут в холодных квартирах. Причину проблемы они видят в том числе в непрерывных авариях на котельной № 126 на балансе структуры Минобороны в лице ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ).

После публикации материала филиал ЦЖКУ Минобороны РФ по Западному военному округу распространил сведения о том, что подача горячего водоснабжения и теплоснабжения в Каменке действительно была временно приостановлена 6 декабря, но после замены оборудования котельная якобы заработала в штатном режиме.

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Комментарии (4)

Денеб
Давно уже пора привыкнуть, что наша Отчизна сурова к своим детям....Блокадный код надобно вспомнить, генетическую память победителей, скрепы...... Одним словом, Православие, Самодержавие, Народность.....
265834405
путину, царю челобитную пишите, у вас царей любят
tarakan
Давелось там быть в своё время и тогда-то всё на ладан дышалр, а когда отдали на аутсорсинг, разворовали, а потом руины приняли обратно на баланс мо... не удивительно, зато можно картинки на выставках выставлять
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