Военный городок в Каменке замерзает без отопления. Люди жгут электричество и не выключают плиты

Фото: 47News Поделиться Поделиться







В Выборгском районе Ленобласти уже несколько суток мерзнет военный городок. Из двух котельных кое-как работает только одна. Комиссия считает, что надо менять котлы, но сделать это смогут не скоро. Как сообщает 8 декабря 47News, в военном поселке Каменка, где базируется 138-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада, без отопления мерзнут жильцы двух десятков домов. Окна квартир покрылись ледяными узорами, на кухнях не выключают газовые конфорки, а в комнатах спасаются электрическими обогревателями, но и такие ухищрения дают лишь 13–16 градусов тепла в помещениях. Батареи рвутся: накануне — на почте, затем — в одной из квартир.

Фото: 47News Фото: 47News Фото: 47News Фото: 47News Фото: 47News Фото: 47News Поделиться Поделиться







Обогревают городок две котельные, но если «комаровская» еще худо-бедно работает, то та, что расположена недалеко от школы, уже пять суток морозит жителей. По словам местных жителей, отопительный сезон в Каменке начался планово, но 3 декабря, когда серьезно похолодало, люди в пятиэтажках и девятиэтажках проснулись с ледяными батареями. В управляющей компании сообщали об аварии и утверждали, что ситуация на контроле. Однако на котельной уже пятую ночь подряд что-то ломается, и начинающие было теплеть днем батареи ночью опять леденеют. При этом, по словам местных, летом они три недели жили без горячей воды под уверения о необходимости ремонта и обещания зимы без коммунальных ЧП и коллапсов. У тех, кого греет «комаровская» котельная, ситуация лучше, но мерзнут и они. «По ночам у нас батареи холодные — значит, отключают. К девяти утра нагреваются. Но комфортную температуру надо круглосуточно поддерживать. Греет электроприбор. Вчера пришла квитанция за ноябрь, за тепло надо отдать 2 300 рублей. А сегодня приходили из «Петроэлектросбыта». За первую неделю декабря нагорело на 4 тысячи рублей», — рассказала изданию Анна.

Фото: 47News Фото: 47News Поделиться Поделиться







Котельные, подающие тепло в Каменку, находятся на балансе ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) — структуры Минобороны, а непосредственно за тепло в домах отвечает управляющая компания «Буревестник». Последняя в поселок пришла недавно. Компании всего два с половиной года, но в ее управлении помимо Каменки находятся выборгский поселок Приветнинское, приозерское Саперное и новгородское Котово. В диспетчерской УК «Буревестник» 47News сообщили, что 8 декабря представители управляющей компании и местной администрации проведут собрание, на котором обсудят вопрос об устранении неполадок на котельной в Каменке. Глава Полянского сельского поселения Алексей Костюченко охарактеризовал это мероприятие как комиссию-инспекцию. В ней приняли участие не только администрация и военные коммунальщики, но и представители военной прокуратуры. По словам Костюченко, «управляющая тут ни при чем», нужно менять котлы. «Составили акт, будет представление военной прокуратуры для принятия мер. Всё это уйдёт в Минобороны. Даст бог, на следующий год меры примут», — сказал он.