ЦЖКУ: Подачу тепла в Каменке восстановили

В котельной Каменки в Выборгском районе Ленобласти оборудование заменено на новое, а подача тепла восстановлена. Об этом 8 декабря заявили в пресс-службе филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу.



Как говорится в релизе, 6 декабря в военном городке Каменка была временно приостановлена подача теплоснабжения и горячей воды. Причиной стала поломка газового оборудования на блочно-модульной котельной. В тот же день подрядчик заменил оборудование на новое, и подача тепла сразу была восстановлена.