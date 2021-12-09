ЦЖКУ: Подачу тепла в Каменке восстановили

В котельной Каменки в Выборгском районе Ленобласти оборудование заменено на новое, а подача тепла восстановлена. Об этом 8 декабря заявили в пресс-службе филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Западному военному округу.
Как говорится в релизе, 6 декабря в военном городке Каменка была временно приостановлена подача теплоснабжения и горячей воды. Причиной стала поломка газового оборудования на блочно-модульной котельной. В тот же день подрядчик заменил оборудование на новое, и подача тепла сразу была восстановлена.
«В рамках проверки качества предоставляемых услуг в тот же день работниками ПУ №6/3 проведены замеры параметров работы котельной №126/1. Котельная работает в штатном режиме и осуществляет подачу теплоносителя для нужд потребителей согласно температурного графика», — отмечают в ЦЖКУ, добавляя, что для контроля работы бесперсональной котельной на ней организовали круглосуточное дежурство на весь отопительный период.
Накануне 47News сообщали, что военный городок в Каменке мерзнет без тепла. Из двух котельных одна, по словам жителей, кое-как, но работает, а вторая около пяти суток не дает тепла совсем. Окна квартир покрылись ледяными узорами, а греться люди вынуждены газом и электричеством. Комиссия из представителей местной администрации, военных коммунальщиков и военной прокуратуры, по словам главы Полянского сельского поселения Алексея Костюченко, осмотревшая котельную 8 декабря, заключила, что надо менять котлы.